Von Peter Wiest

Es ist ein Event, das einem der herausragendsten Musiker des 20. Jahrhunderts gewidmet ist. Seit fünf Jahren feiert das Mannheimer Capitol rund um den Geburtstag des 1991 gestorbenen Sängers Freddie Mercury einen "Queen Unplugged"-Abend mit der Eigenproduktion "We want to live forever". In die Rolle Mercurys schlüpft dabei der in der Pfalz lebende Sänger Sascha Kleinophorst, der seit 25 Jahren in den unterschiedlichsten Gruppen und Projekten Musik macht, unter anderem mit der Band Wet Desert und als Frontmann von Brass Machine.

Seit 2004 ist Kleinophorst auch am Capitol als Darsteller aktiv und wirkte in mehreren Produktionen mit. Im RNZ-Interview äußert er sich zur Bedeutung der "We want to live forever"-Aufführung, die am 5. September auf den Tag genau zum 75. Geburtstag Freddie Mercurys stattfindet.

Sascha, Sie sind 1974 geboren und haben Freddie Mercury nie live erlebt. Wie kommt jemand aus Ihrer Generation zur Musik von Queen?

Die ersten Kontakte damit hatte ich auf Schulfesten. Ich kann mich gut erinnern, wie ganz viele Leute zu "We will rock you" auf den Boden stampften, dann kam dieses Gitarre-Solo, das habe ich nie vergessen. Alles steckt so voller Energie. Später hat mir dann ein Freund die CD von "The Miracle" vorgespielt, und auch über das Radio lief ja immer Queen-Musik. Mein erster richtig großer Initialpunkt war dann das große Freddie Mercury Tribut-Konzert 1992 im Fernsehen; ab da war ich nur noch fasziniert.

Der Queen-Sänger war eine der charismatischsten Figuren der Rock-Szene, nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit einer total auf seine Person zugeschnittenen Show. Wird davon beim Tribut-Konzert im Capitol auch etwas rüberkommen?

Nein, das werden wir in diesem Kontext in Mannheim nicht machen können. Wir gehen selbstverständlich mit absoluter Spielfreude zur Sache, aber dass wir die ganze Persönlichkeit Freddie Mercurys mit all seinen Gesten und Aktionen auf die Bühne bringen, wird nicht möglich sein.

Queen war nicht nur eine der vielseitigsten, sondern auch der lautesten und rockigsten Bands der 70-er und 80-er Jahre. Verliert die Musik nicht etwas, wenn man sie unplugged spielt?

Das war ehrlich gesagt am Anfang auch meine Befürchtung. Aber da die Musik von Queen so unglaublich vielfältig ist und die Band immer wieder auch mal unterschiedliche Musikstile ausprobiert hat, geht das schon ganz gut. Wenn es die Band noch länger mit Freddie gegeben hätte, dann hätte sie ganz bestimmt auch mal ein Unplugged-Konzert gemacht, wie es ja zahllose andere Gruppen getan haben, sogar so laute wie Nirvana.

Welche Songs stehen bei Ihrem Queen-Tribut im Mittelpunkt? Ist auch eine Unplugged-Version von "We will rock you" dabei?

Ja, tatsächlich, dieser Titel ist auch dabei. Unser Programm umfasst praktisch alle Schaffensperioden der Band, mit Hits wie "I want it all", aber auch mit Kleinodien wie "My Melancholy Blues"; Songs wie "Is this the World we created"; selbstverständlich "Love of my Life" – und natürlich "The Show must go on". Ein Ohrwurm nach dem anderen.

Wer wird am 5. September mit Ihnen auf der Bühne stehen?

Die Capitol-Hausband wird für den richtigen Sound sorgen. Für den Gesang haben wir einen dreiköpfigen Chor sowie ím Vordergrund neben mir noch Marion La Marché und Hagen Grohe.

Welche Rolle kommt bei einem Queen-Tribut einer Sängerin zu, in diesem Fall Marion La Marché?

Das Phänomen ist doch, dass Freddie Mercury einen unglaublichen Stimmumfang hatte, gerade auch im oberen Bereich. Auch deshalb sind seine Songs für Sängerinnen sehr gut zu singen – und Marion La Marché ist dafür von ihrer Stimmfärbung her geradezu prädestiniert.

Wenn Sie auf Freddie Mercurys Leben als Rock-Star blicken, gerade auch unter dem klassischen Begriff "Sex and Drugs and Rock’n’Roll", was denken Sie dann?

Naja, zumindest dieses "Sex and Drugs and Rock’n’Roll"-Leben sehe ich für mich selbst natürlich nicht, gerade auch als jemand, der beispielsweise mit Drogen gar keine Erfahrung hat. Das Ganze gehört allerdings zumindest auch ein bisschen zu diesem Rock’n‘Roll-Mythos. Was mich an Freddie Mercury am meisten fasziniert, ist die unbändige Energie, mit der er alles angegangen ist, was er gemacht hat, auf der Bühne natürlich sowieso, aber auch darüber hinaus in vielen anderen Bereichen. Das ist einfach total faszinierend für mich – und das wird es auch immer bleiben.

Sie selbst haben in den zurückliegenden Monaten im Capitol mit anderen Musikern zusammen über 40 Live-Stream-Benefizkonzerte gespielt und dabei mehr als 240.000 Euro an Spendengeldern für die Kulturszene gesammelt. Wird dieses Engagement weiter gehen?

Wir sind hin- und hergerissen. Das komplette "Rockt zu Hause"-Team hat nach wie vor untereinander Kontakt, und immer wenn die Inzidenzen in die Höhe gehen, denken wir, dass es ja auch schön wäre, wenn man sich mal wieder regelmäßig zum Musikmachen treffen würde. Andererseits jedoch wäre es ja noch viel schöner, wenn es einfach normal weiter gehen würde – und das wird es ja jetzt hoffentlich. Auch deshalb ist die Vorfreude auf das Konzert zu Freddies Geburtstag am Sonntag einfach riesengroß.

Info: "We want to live forever", Unplugged-Konzert zum 75. Geburtstag von Freddy Mercury am Sonntag, 5. September, 19 Uhr, Capitol Mannheim. Im Magazin finden Sie einen weiteren Beitrag über Freddie Mercury als schillernde Musiker-Persönlichkeit.