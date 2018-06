Mannheim. (Sim) Der Gießener Professor für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik, Henning Lobin, hat den Ruf an die Universität Mannheim auf eine Professur für Germanistische Linguistik in Verbindung mit der Funktion des Direktors des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim (IDS) angenommen. In einem gemeinsamen Berufungsverfahren der Universität Mannheim und des Instituts für Deutsche Sprache wurde Lobin als Nachfolger des bisherigen Institutsdirektors Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger ausgewählt, der zum 31. Juli 2018 in den Ruhestand geht.

"Mit Professor Henning Lobin begrüßen wir einen exzellenten Forscher in Baden-Württemberg", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

Lobin wurde 1964 in Lüneburg geboren, er studierte in Celle Germanistik, Philosophie und Informatik. Seit 1999 hat er den Lehrstuhl für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik im Institut für Germanistik an der Universität Gießen inne. Er war Vizepräsident dieser Universität und sechs Jahre Vorsitzender der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik. Von 2007 bis 2016 leitete er das Gießener Zentrum für Medien und Interaktivität und war Leiter mehrerer Projekte und Forschungsverbünde, u.a. gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Volkswagen-Stiftung und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.

2016 wurde Lobin in den Wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Deutsche Sprache berufen und ebenso zum Mitglied im Fachkollegium Sprachwissenschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewählt. Zahlreiche Vortragsreisen und Gastaufenthalte führten ihn nach Europa und Übersee.