Mannheim. (RNZ) Ob es wohl möglich ist, aus einem einfachen Blumenmädchen der Londoner Slums allein durch Umformung der Sprache eine Lady der High-Society zu machen? Seit der Verfilmung des Broadway-Klassikers mit Audrey Hepburn gehört Frederick Loewes Musical "My Fair Lady" zu den meistgespielten und populärsten Bühnenwerken des 20. Jahrhunderts. Phonetikprofessor Henry Higgins ist sich jedenfalls sicher, macht Eliza Doolittle, Tochter eines Müllkutschers, zu seinem wissenschaftlichen Objekt und quält sie Tag und Nacht mit abstrusen Sprachübungen: "Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn …".

Doch kann er damit ein blendendes Kunstwerk formen, das auf dem Diplomatenball bestehen kann? Oder bemerkt der eingefleischte Junggeselle , dass Eliza keine formbarer Knetklumpen, sondern eine junge Frau mit eigenen Sehnsüchten und Träumen ist?

Evergreens wie "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht", "Wär’ das nicht wunderschön", "In der Straße wohnst du"," Bringt mich pünktlich zum Altar", "Wart’s nur ab…" und "Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen" machen "My Fair Lady" zu einem echten Klassiker.

Die Inszenierung der Kölner Kammeroper mit den Kölner Symphonikern legt, neben musikalischer und choreografischer Finesse, einen Blick auf Dialoge, Personen und den charmanten Witz der Handlung zwischen pointierter Sozialromantik und satirisch-bissigem Sittengemälde.

Info: Mannheim, Sonntag, 13. März, 19 Uhr, Rosengarten. Karten von 46,45 bis 76,15 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.