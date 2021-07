Von Volker Oesterreich

Mannheim. Mal hier, mal da, mal dort: Das Nationaltheater Mannheim schickt seinen motorisierten Thespiskarren mit Shakespeare-Stücken durch die Stadt. Die 240 PS des 7,5-Tonners zeigen vor allem dann ihre ganze Power, wenn das Ding geparkt und die Bühne des Truck-Theaters geöffnet wird, auf dass die Schauspieler loslegen können – so wie jetzt mit dem unverwüstlichen und immer wieder betörenden "Sommernachtstraum" unter der Regie von Jakob Weiss, der gleich auch noch die Textfassung unter Zuhilfenahme der melodiösen Schlegel-Übertragung und die kunterbunt-schräge Ausstattung besorgt hat. Ein Könner!

Zur Premiere ruckelte das Ding auf das Franklin-Areal, ein hoch spannender Ort der städtebaulichen Transformation, der von der US-Armee verlassen wurde und nun in ein neues Wohn-, Gewerbe- und Freizeitquartier mit allem Pipapo verwandelt wird.

Das passt zu Shakespeares Verwandlungs- und Verzauberungsmärchen mit seinem irren und wirren Liebestohuwabohu, das der Elfenkönig Oberon und sein willfähriger Puck mittels eines in die Augen geträufelten Liebeselixiers anstiften. Konfusion total, wie es bei diesem Stück sein muss. Vieles hat Jakob Weiss für seinen 80-Minüter aus der Vorlage gestrichen, zum Beispiel die tolldreisten Handwerkerszenen mit Zettels Theater auf dem Theater oder die verliebte Eselei der Elfenkönigin Titania. Macht aber nichts, die mobile Sommertheater-Sause entfaltet vor knapp hundert Zuschauern auf herbeigekarrten Gartenstühlen dennoch ihre Wirkung.

Die nächtliche Seitenspringerei, die Verwirrung der Geschlechteridentitäten und die erotische Faszination gehen des Nachts im Athener Wald putzmunter durcheinander, das war schon immer so im "Sommernachtstraum". Hier wirkt der Theater-Truck so knallig, queer und crazy, als käme er geradewegs von einer Christopher-Street-Day-Parade. Robin Krakowski ist ein wunderbar schräger Puck im androgynen Fummel, während Patrick Schnicke seinen Oberon wie einen Halbwelt-Mafioso erscheinen lässt. Ein tolles Gespann, auf das die gesamte Produktion zugeschnitten ist. Almut Henkel, Boris Koneczny, Jacques Malan und Ragna Pitoll teilen sich im flinken Rollentausch all die anderen Partien des liebesverwirrten Shakespeare-Personals. Ihre schauspielerische Power übertrumpft die PS-Zahl des Trucks bei Weitem.

Diesen kleinen, durchgeknallten "Sommernachtstraum" sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Und wer will, kann auf der mobilen Bühne auch "Romeo und Julia" oder "Macbeth" sehen, alles unter dem oben auf den Bühnenkasten gepinselten Slogan "Die ganze Welt ist eine Bühne". Das Zitat stammt zwar aus "Wie es euch gefällt", es passt aber trotzdem zu allen Truck-Theater-Abenden.

Info: www.nationaltheater-mannheim.de