Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Nach all den Jahrzehnten, die er in London und Los Angeles gelebt hat, gerät Hans Zimmer manchmal ins Stocken, wenn er deutsch spricht. Als er sich nach etwa zwei Konzertstunden mit einem breiten Lächeln in Richtung Publikum wendet, findet der gebürtige Frankfurter aber genau die richtigen Worte: "Ich wollte mich nicht mehr länger hinter der Kinoleinwand verstecken", erklärt der Filmkomponist seinen 10.000 Fans in der ausverkauften SAP-Arena. Er habe raus gemusst, Musik für Menschen spielen. Die Betonung liegt auf dem letzten Wort.

Offensichtlich wird diese Freude am Spiel, wenn Zimmer zu den Klängen des "Dark Knight"-Soundtracks hinter den Synthesizern hervor, in den Zuschauerraum tritt. Die Bässe ballern wie bei einem Technokonzert, Stroboskopblitze zucken durch die Arena, während sich Hollywoods Über-Komponist ein E-Gitarren-Duell mit drei seiner Saitenkünstler liefert. Die großen Jungs inszenieren ihr eigenes kleines Batman-Abenteuer.

Überhaupt sucht Hans Zimmer die Nähe. Herzlich begrüßt er eine Frankfurter Delegation – ehemalige Arbeitskollegen seines Vaters – und die Musiker in der oberen Bühnenhälfte: das Odessa Opera Orchestra aus der Ukraine. Der Maestro hat kein Problem damit, andere glänzen zu lassen. Im Gegenteil scheint es ihm großen Spaß zu machen, seinen Mitmusikern beim Solieren auf die Finger zu schauen. Ist es eine Frau, die sich gerade die Seele aus dem Leib gesungen hat, fühlt sich Zimmer berufen, ihr in Kampfrichter-Manier den Arm hochzureißen. Ob der 64-Jährige im Laufe des Abends nicht allzu oft seine (gerade im Vergleich zu den männlichen Kollegen) knapp bekleideten Musikerinnen anfasst, umarmt und küsst, sei mal dahingestellt. Zumindest die überschäumende Begeisterung ist aber nachvollziehbar.

Schließlich erwecken Weltklasse-Virtuosen seine Melodien zu neuem Leben. "She-Wolf" Tina Guo zum Beispiel. Mit unbändiger Ausdruckskraft mutiert die Cellistin zum gar nicht so heimlichen Star des Abends. Oder Woodwind-Spezialist Pedro Eustache, der beim "Gladiator"-Motiv selbst einer simplen Holzflöte – für viele DAS Albtraum-Instrument aus Kindertagen – Magisches entlockt.

Aber eigentlich ist es unfair, Einzelne herauszupicken. Das Besondere an den Sängern, Musikern und Tänzern – in Mannheim stehen mitunter 30 bis 40 zeitgleich auf der Bühne – ist, dass sie Zimmers Visionen mit der Leidenschaft einer Rockband auf die Bühne bringen. Notenständer oder einen Dirigenten braucht hier niemand. Und weil man in die Knie geht, Haare und Geigenbögen durch die Luft wirbeln lässt, wäre auch das Einblenden der jeweiligen Filmszene unnötige Ablenkung. Die abstrakten Bilder, die während der zweieinhalbstündigen Show über die Leinwand flimmern, genügen vollkommen. Hans Zimmers Musik – stets voller Pathos, aber nie plump – und seine Band sind Unterhaltung genug.

Als Steuerfrau Tina Guo das Schiff mit dem machtvollen "Fluch der Karibik"-Thema in den Pausenhafen einfährt, fragt man sich, wie das Ganze in Hälfte zwei noch zu toppen sein soll. Aber Material ist da: Der frühere Werbejingle-Schreiber und Keyboarder der Buggles (ja, die von "Video Killed the Radiostar") komponiert seit den Achtzigern für bis zu zehn Filme pro Jahr. Als Zimmer seine Show konzipierte, sei sie zunächst sieben Stunden lang gewesen, verrät er zwischendurch. Nach der Pause arbeitet sich die Crew von den naturnahen, meditativen "Last Samurai"-Klängen in außerirdische Sphären vor. Das Ziel: "Dune". Für die Musik zum Wüstenplaneten-Epos ist Zimmer im März mit seinem zweiten Academy Award ausgezeichnet worden. Er habe sich immer gefragt, wieso man Science-Fiction-Streifen mit klassischen Klängen untermalt, hat er jüngst erzählt. Warum nicht etwas ganz Neues erschaffen? So kommt es, dass Loire Cotlers orientalisch anmutende, verzerrte Schreie in der SAP-Arena eine massive Soundwand nach vorne schieben. Die Zuhörer nicken tranceartig im Takt.

Kurz darauf zücken sie strahlend die Smartphones: Der "Original König der Löwen", wie Zimmer den südafrikanischen Sänger Lebo Morake ankündigt, stimmt das Intro von "Circle of Life" an – es ist der Start einer emotionalen Tour de Force durch jenen Film, der dem Komponisten 1994 den ersten Oscar einbrachte. Spontan erhebt sich die Arena. Nach all dem Bombast bedankt sich Zimmer mit einem ungewohnt ruhigen Finale. Zum Ende von "Time" ("Inception") lässt er sachte die Klaviertöne ausklingen.