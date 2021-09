Von Volker Oesterreich

Mannheim. Die Macher der großen Schau "Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze" sind wahre PR-Profis. Obwohl alles nur Plastik ist, was seit Jahren um die Welt tourt, zelebrieren sie die Imitationen der ägyptischen Grabfunde, als handele es sich um die Originale, die Kairo seit Langem nicht mehr herausrückt.

Nach heutigen Maßstäben könnte man Tutanchamun als Popstar unter den Pharaonen bezeichnen. Schon als Sieben- oder Achtjähriger bestieg der Spross der 18. Dynastie den Thron der damaligen Weltmacht Ägypten. Er herrschte von 1332-1323 v. Chr. nach einer Phase heftiger Unruhen und religiöser Zerwürfnisse. Gestorben ist er schon als 18- oder 19-Jähriger. Im Tal der Könige, heute ein Hotspot aller Ägypten-Reisenden, wurde er beigesetzt – mit unermesslich kostbaren Grabbeigaben, die 3300 Jahre unentdeckt blieben.

1922 dann die Sensation: Der britische Schatzsucher Howard Carter entdeckte die Grabkammer unter dem Abraum anderer Archäologen. Er erblicke "wunderbare Dinge", sagte er, als er erstmals durch einen Spalt die Schätze erspähen konnte.

Die Ausstellung "Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze" erläutert die Fundsituation in didaktisch hervorragender Weise. Schon seit 2008 war die Schau vielerorts zu sehen: in der Schweiz genauso wie in der Slowakei, in den USA, aber auch in München oder Frankfurt. Bislang wurden bereits 6,5 Millionen Besucher gezählt. Diese Zahl wird weiter steigen, da die Replikate vom 10. September bis zum 27. Februar 2022 in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen Station machen. "Die Grabbeigaben wurden von ägyptischen Kunsthandwerkern in Abstimmung mit Wissenschaftlern detailgetreu nachgebildet", versprechen die Kuratoren. Drei der vier Schreine, alle drei Särge, die berühmte Goldmaske, der Sarkophag selbst, alle größeren Mobiliarstücke, ein vollständig zusammengebauter Streitwagen und Hunderte kleinere Gegenstände werden im Zeughaus präsentiert. Am Wochenende berichten wir in unserem Magazin ausführlich über die Ausstellung.