Von Manfred Ofer

Mannheim. Mit der Kraft der Bilder den Kampf gegen Sexismus und sexuelle Ungleichheit antreten. Das hat sich das Goethe-Institut vorgenommen. Im Rahmen seines Kunstprojekts "Movements and Moments – Feminist Generations" setzt es Comic-Kunst als Medium der Aufklärung und Befreiung ein. Dabei liegt der Fokus auf Künstlerinnen und Künstlern aus dem globalen Süden. Sie erzählen von der politischen und sexuellen Emanzipation indigener Frauen und Minderheiten. Die Ausstellung ist im Mannheimer Kulturzentrum zeitraumexit zu sehen.

Sexismus ist ein globales Problem. Entsprechend zeigen die Arbeiten internationale Perspektiven. Entstanden sind sie aus einem Kunstprojekt des Goethe-Instituts Jakarta, das indigene Aktivisten und in der südlichen Hemisphäre beheimatet Projekte sichtbar machen möchte. Im Zuge der globalen Ausschreibung entstanden 16 Geschichten aus der Feder von rund 30 Künstlern aus Lateinamerika und verschiedenen Teilen Asiens. Sie zeigen persönliche Sichtweisen auf die gegenwärtige Situation der Geschlechtergerechtigkeit, der Emanzipation und des Freiheitskampfes von Frauen, queeren und nicht-binären Menschen. Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen und ansonsten wohl nicht erzählt worden wären.

Bei ihren Kooperationspartnern vor Ort rannten die Initiatoren mit dem Projekt offene Türen ein, macht Frank Degler, Leiter des zeitraumexit, deutlich: "Wir vertreten mit unserer Arbeit hier schon seit Jahren feministische Positionen." Die Ausstellung gehört zu den letzten Veranstaltungen, die von seinem Vorgänger Jan Philipp Possmann kuratiert wurde. Eröffnet wurde die Vernissage mit einem Vortrag der Politologin und Journalistin Antje Schrupp. Zeitgleich wurde im angrenzenden Hof ein "mural" der peruanischen Comic-Zeichnerin Trilce Garcia Cosavalente präsentiert. Das großflächige Wandbild wurde mit der Unterstützung des Graffiti-Projekts "Stadt.Wand.Kunst" der Alten Feuerwache erstellt.

Besucher erhalten ein Tablet, das die Inhalte der Sprechblasen auch auf Englisch und Deutsch anzeigt, denn die Geschichten wurden in der jeweiligen Muttersprache der Autoren verfasst. Jeder Comic ist ein Spiegel der kulturellen Diversität, die in den verwendeten Illustrationen und Narrativen zum Ausdruck kommt. Die bebilderten Biografien handeln von Aktivisten, die ihre Gesellschaft zu einem besseren Ort für alle Menschen jenseits der starren Geschlechterrollen machen wollen. Zehn von diesen Comics, die man als Fragmente sehen kann, sollen im Laufe dieses Jahres in Deutschland, Indien und Kanada als Buch veröffentlicht werden. Gezeigt werden in Mannheim Illustrationen, Originalzeichnungen und Skizzen, anhand derer man den kreativen Entstehungsprozess einer Story nachvollziehen kann.

Ein Teil der Originale befindet sich unter Glasscheiben, die als Installation von der Decke herabhängen. Andere Prints sind in klassischer Poster-Art-Weise an den Wänden angebracht. Zusätzliche Informationen vermitteln zwei Videodokumentationen. Auch die Besucher können selbst zu Papier und Stift greifen, um Botschaften auf einer großen Weltkarte zu hinterlassen, auf der die beteiligten Künstler bereits Postkarten mit Grüßen nach Mannheim geschickt haben. Zum Verweilen lädt außerdem eine Leseecke ein, für die der Mannheimer Frauenbuchladen "Xanthippe" feministische Comics und Bücher zur Verfügung gestellt hat. Das alles bei freiem Eintritt. Wer möchte, kann eine Spende tätigen.

Info: Finissage "Movements and Moments" am 3. April, 16 bis 20 Uhr.