Von Milan Chlumsky

Es gibt sie noch, die Kunst, die vor allem für die Augen da ist und für die nicht stundenlang Betriebsanleitungen zu studieren sind. Was natürlich nicht bedeutet, dass der Betrachter gar nichts wissen oder sich nicht informieren sollte. So wie beispielsweise über den Mannheimer Künstler Konstantin Voit. Der leidenschaftliche Sammler von Schablonen, einst Schüler von Sigmar Polke an der Hamburger Akademie, besitzt heute an die 10.000 Muster, die meisten aus den 1970er Jahren. Außerdem gelang es ihm, eine Superschablone von 1876 aus Paris zu erwerben, die exemplarisch zeigt, was damit alles möglich ist.

Voit hat sich für eine besondere Präsentation der Fußball-WM 1974 entschieden, als Deutschland nach einem 2:1- Sieg über Holland den Titel in München gewann. Auf einer riesigen Tafel zeichnete er die genaue Aufstellung der beiden Mannschaften auf dem Spielfeld, versah die beiden herausragenden Spieler Franz Beckenbauer und Johan Cruyff mit besonderen Insignien und dachte natürlich auch an die Schiedsrichter. Bei genauem Hinsehen entdeckt man nicht nur mit der Schablone erzeugte Spielernummern, sondern auch die hintereinander gestapelten Buchstaben, die die Namen ergeben.

Und für die kundigen Fans hat Voit diejenigen Spieler markiert, die damals eine Gelbe Karte bekommen haben, wie beispielsweise Johann Cruyff. Ein grandioses Spiel mit Zahlen, Buchstaben und Farben - und wem dies nicht reicht, kann sich im Foyer das WM-Finale ein weiteres Mal in einem alten Fernseher anschauen.

Ganz still und beinahe federleicht sind dagegen die schwarz-weißen Fotografien "Cloudscapes" von Sylvia Ballhause, die die Fotografin 2012 auf der norwegischen Insel Halsnøy (wo es bis 1536 eines der reichsten Klöster in den skandinavischen Ländern gab) machte, als sie dort ein Stipendium als Artist-in-Residence bekam. Sie hatte zunächst beschlossen, keine Landschaftsbilder zu machen, war dann jedoch überwältigt von den schönen Wolkenformationen, so dass sie schließlich ihre Plattenkamera herausholte.

Doch anstelle von Negativfilm legte sie großes Fotopapier in die Kassette ihrer Plattenkamera, wobei es nötig war, die Belichtungszeiten neu zu berechnen. Sie hat dann beschlossen, dass die belichteten Fotopapiere so in die Kassette (und vor die Augen des Zuschauers) gelegt werden müssen, wie sie sie in der Kamera sah, also seitenverkehrt. Dies erklärt auch, warum die Küstenlinie oben statt unten verläuft.

Nicht minder interessant sind die Arbeiten von Matthis Bacht, eine Auseinandersetzung mit seiner bildnerischen Tätigkeit für das Heidelberger Theater: "Eine Skulptur sucht einen Autor" ist der zweite Teil einer größer angelegten Reihe, die die verschiedenen Facetten innerhalb der Kunstmaschinerie eines Theaters und ihre Umsetzung auf der Bühne als Inspirationsquelle benutzt. Die Serie von sechs Collagen bezieht sich auf Pirandellos Stück "Sechs Personen suchen einen Autor", das das moderne Theater begründete. Es sind zurückhaltende Wandobjekte, die einerseits auf die komplexen Verbindungen innerhalb einer Familie verweisen (Pirandello), zugleich aber auch die räumliche Bildumsetzung thematisieren.

Insgesamt 15 Künstler nehmen an dieser schön installierten Ausstellung teil, die Direktorin Stefanie Kleinsorge mit Yvonne Vogel inszenierte. Die Grundidee war, 100 Kunstwerke auszustellen, die alle unter 1000 Euro kosten. Die meisten Künstler leben in Mannheim oder Heidelberg, sie alle zeigen sehenswerte Arbeiten.

Info: "100 < 1000, Hundert unter Tausend". Port 25 Mannheim, bis 2. Februar. Terminüberblick und nähere Erläuterungen unter www.port25-mannheim.de