Von Daniel Schottmüller

Ludwigshafen. Der Tontechniker bringt es auf den Punkt: Statt "Test, Test", "eins, zwei" oder andere Nichtigkeiten ins Mikrofon zu raunen, leitet er den Soundcheck mit einem begeisterten "heute ist ein wunderschöner Tag" ein. Stimmt. Pünktlich zum Beginn des 17. Festival des Deutschen Films haben sich in Ludwigshafen die Regenwolken verzogen. Und so prostet man sich bereits am Nachmittag mit Aperol Spritz zu, während ein sanfter Wind durch die Platanen der Parkinsel rauscht. Spätestens als im Licht der Abendsonne ein Jetski an der weißen Zeltstadt vorbei übers Wasser zischt, fühlt man sich vom Rheinufer an den Lido transportiert. Venedig lässt grüßen. Dabei sah die Lage in Ludwigshafen noch bis vor Kurzem alles anderes als entspannt, geschweige denn glamourös aus.

Von "einer Hängepartie der besonderen Art" spricht Veranstalter Michael Kötz in seiner Begrüßung. Noch während des Aufbaus mussten sein Team und er zittern. "Da gab es immer noch täglich neue Fragen und aufgeregte Anrufe", berichtet Kötz. Stellenweise habe er sich an 2013 zurückerinnert gefühlt. Damals mussten die Kinoleinwände aufgrund von Hochwasser ab- und auf einer Brachfläche gegenüber der Parkinsel wieder aufgeschlagen werden. Dieses Jahr ist es eine andere Art von Bedrohung, gegen die man in Ludwigshafen ankämpft: Covid-19. Oder – so die unmissverständliche Botschaft von Michael Kötz – die Art und Weise, mit der die Politik auf die Pandemie reagiert. "Eine anstrengende Verquickung von Besorgnis und Trägheit, Regulierungswunsch und Praxisferne", meint er ausgemacht zu haben. "Das Ganze noch verbunden mit dem Gefährlichsten, das es in der Politik geben kann: einer anstehenden Bundestagswahl." Dass dem Festival kurzfristig ein "G" gestrichen wurde und man in den nächsten zweieinhalb Wochen nur Geimpften und Genesenen Eintritt gewähren kann, nimmt Kötz nur zähneknirschend in Kauf. Als seine emotionale Ansprache am Mittwochabend mit anhaltendem Applaus belohnt wird, kann aber auch der Veranstalter wieder strahlen.

Organisatoren Daniela und Michael Kötz. ​Fotos: Gerold

Er hat allen Grund dazu: Selbst eine Viertelstunde nach dem geplanten Beginn des Eröffnungsfilms drängen immer noch Menschen auf das Festivalgelände. Die meisten der rund 1800 Cineasten zieht es in Richtung des Freiluftkinos A. Wer sich dort Sitzplatz und Kopfhörer ergattert hat, richtet sich für die kommenden knapp zwei Stunden ein. Während eingefleischte Filmfestival-Fans die Decken ausbreiten, manche sogar in festeres Schuhwerk schlüpfen, kommt die junge Fernsehjournalistin in ihrem grünen Sommerkleid allmählich ins Bibbern. Sie verabschiedet sich gerade noch rechtzeitig in eines der Zeltkinos, in dem inzwischen auch die Macher von "Endlich Witwer – Forever Young" eingetroffen sind: Produzentin Doris Zander, ZDF-Redakteur Pit Rampelt, Bavaria-Fiction-Geschäftsführer Jan Kaiser, Regisseurin Anca Miruna Lazarescu und Hauptdarsteller Joachim Król. Alle werden von Kötz im wahrsten Sinne des Wortes mit offenen Armen empfangen. Seine Euphorie springt über. So gibt die Regisseurin zum Besten, dass Kollegen ihr schon von dem Festival berichtet hätten: "Und alle, die mir von Ludwigshafen erzählt haben, hatten dieses Glänzen in den Augen!" Ein Satz, der selbst Lokalpatrioten schmunzeln lässt.

Humorvoll geht es in den nächsten 105 Minuten weiter. Vor allem Joachim Król bringt die Zuschauer von "Ewig Witwer – Forever Young" zum Lachen. Dabei ist sein Georg Weiser, den die Ludwigshafener bereits kennen – der erste Teil des Films wurde 2018 auf der Parkinsel gezeigt –, alles andere als ein Clown. Es sind eher die kleinen Gesten und die subtile Veränderung der Mimik, mit denen Król als trotziger Witwers überzeugt.

1800 Besucher freuten sich am Eröffnungsabend über Unterhaltung auf vier Leinwänden. Hier der Blick auf das Freiluftkino A. Fotos: Gerold

Die Handlung wirkt dafür ziemlich konstruiert. Weiser, mittlerweile im Wohnmobil unterwegs in Richtung seines Traumziels Marrakesch, entschließt sich spontan, zwei Jugendgefährten zu besuchen. Seine alte Flamme Petra (Martina Gedeck) und Jürgen (Peter Lohmeyer) würden ihn aber am liebsten direkt von ihrem Hof jagen: Denn Weiser hat die beiden damals, als junger Sponti, bei einer riskanten Aktion im Stich gelassen. Natürlich bricht sein Wohnmobil nun aber direkt an Ort und Stelle zusammen und das Trio ist gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Auch wenn ihr Drehbuch nur bedingt überzeugt, beweist Anca Miruna Lazarescu doch eine Stärke für anrührende Dialoge. Und so verwandelt sich der Bruddelmeister Georg Weiser im Verlauf der Komödie allmählich in einen Menschen, der gerade im Offenbaren eigener Schwäche neue Stärke entdeckt. Eine Entwicklung, die das Pfälzer Publikum belohnt. Produzentin Doris Zander nutzt den Schlussapplaus, um einen dritten Teil der Weiser-Reihe in Aussicht zu stellen – natürlich verbunden mit einer Rückkehr ans Ludwigshafener Rheinufer.