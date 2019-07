Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Jetzt steht das Programm fest. Vom 21. August bis 8. September werden auf der Parkinsel in Ludwigshafen insgesamt 84 neuere und neueste Filme zu sehen sein. "Die Schlangen könnten kleiner werden", stellte Festivaldirektor Michael Kötz bei der Pressekonferenz in Aussicht, weil im engen Zeitplan nun rund um jeden Film etwas mehr Spielraum vorgesehen sei. Dennoch erwarten er und seine Frau, Programmchefin Daniela Kötz, wie im vergangenen Jahr wieder rund 115.000 Besucher.

"Alle gucken zusammen durch ein Fenster in eine Seele oder ein Land hinein", charakterisierte er das Kinoerlebnis in den drei Kinozelten, die derzeit an der Hannelore-Kohl-Promenade errichtet werden. Eine vierte Leinwand steht im Freien. Auf ihr werden täglich ab 20.45 Uhr neun internationale "Filme unterm Sternenhimmel" zu sehen und über Kopfhörer zu hören sein.

Eröffnet wird das Festival am 21. August mit dem DDR-Agententhriller "Wendezeit", der wie sieben weitere Filme auch im Wettbewerb um den Medienkulturpreis "für einen besonders cineastisch gelungenen Fernsehfilm" läuft. Zur Eröffnung erwartet werden neben zahlreichen Ehrengästen aus der Politik die Hauptdarstellerin Petra Schmidt-Schaller, der österreichische Schauspieler Harald Schrott sowie Regisseur Sven Bohse.

Weitere prominente Besucher des Festivals sind Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger") und Julia Koschitz ("Wie gut ist deine Beziehung?"), die am 1. beziehungsweise 4. September mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet werden. Beide Darsteller sind gleich mit mehreren Filmen beim Festival vertreten.

Der Regiepreis Ludwigshafen geht an Rainer Kaufmann, der mit seiner Ingrid-Noll-Verfilmung "Die Apothekerin" in Heidelberg noch in guter Erinnerung ist. Auch im vergangenen Jahr war der 60-Jährige in Ludwigshafen zu Gast. Zur Verleihung am 30. August wird seine aktuelle Kinokomödie "Und wer nimmt den Hund?" zu sehen sein. Über die genannten Teilnehmer hinaus haben noch weitere Filmleute ihren Besuch angekündigt: Hans Sigl ("Der Bergdoktor"), Oliver Masucci ("Er ist wieder da"), Barnaby Metschurat (Rupert in den "Ostfriesen"-Krimis) sowie Rainer Bock ("Atlas"), der in früheren Jahren am Heidelberger Theater und im Nationaltheater Mannheim engagiert war.

19 Filme, darunter ein neuer Ludwigshafener und ein neuer Kieler "Tatort" laufen in der Reihe "Klassisch erzählt". 25 weitere Filme gehören zur Rubrik "Stilbewusst erzählt", darunter "Nur eine Frau" nach dem wahren Fall der ermordeten Berliner Kurdin Hatun Sürücü und die badische Produktion "Verlorene". Neun weite Filme sind unter dem Sammeltitel "Eigenwillig erzählt" zu sehen. Fast alle Produktionen stehen im Wettbewerb um den mit 30.000 Euro dotierten Rheingold-Publikumspreis und 14 um den ebenso hoch dotierten Filmkunstpreis, über dessen Vergabe eine noch unbenannte dreiköpfige Jury entscheiden wird. Diese Auszeichnungen werden beim Festivalfinale am 7. September verliehen. "Der Goldene Nils" geht am 8. September, dem letzten Festivaltag, an den besten Kinderfilm. In der internationalen Sektion "Weltkino" mit Filmen aus der Mongolei, Japan, Kenia oder Neuseeland sind keine Preise ausgelobt.

Neu sind in diesem Jahr vergünstigte Eintrittskarten für Schüler und Studenten zu 6,50 Euro. Normale Kinokarten kosten 10,50 Euro, ermäßigte Karten für Rentner und Behinderte gibt’s für 9,50 Euro. Die Tickets für die Open-Air-Vorstellungen kosten acht Euro, für die Kinderfilme drei Euro. Ebenfalls neu ist ein zweites Parkhaus (Ecke Rheinallee und Pfalzgrafenstraße, ab 17 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr), das der Shuttlebus ebenso anfährt wie das Parkhaus Walzmühle. Die Parkgebühr für Festivalbesucher beträgt vier Euro.

Info: Das ausführliche Festival-Programmheft wird ab morgen verteilt. Der Vorverkauf startet am 26. Juli in der Ludwigshafener Rheingalerie, auf dem Mannheimer Paradeplatz sowie online unter tickets.fflu.de