Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Alle drei Jahre wird der Emy-Roeder-Preis an junge Nachwuchskünstler aus Rheinland Pfalz verliehen. In diesem Jahr ist er mit insgesamt 7800 Euro dotiert – 5200 Euro für den Haupt-, 2600 Euro für den Förderpreis. Diesmal gingen 56 Bewerbungen ein, 13 Künstlerinnen und drei Künstler schafften die Vorauswahl. Die 16 Finalisten präsentieren sich nun im Ludwigshafener Kunstverein.

Der Hauptpreis geht an den 1991 geborenen Tobias Becker, der im vergangenen Jahr als europäische Nachwuchsfotograf nominiert wurde und diverse Stipendien und Förderpreise gewonnen hatte. Viele seiner Arbeiten widmen sich dem Verhältnis von analoger und digitaler Welt zueinander. Profundes technisches Wissen ist dabei unentbehrlich. Im Kunstverein wird das durch eine Serie von "Porträts auf Fotopapierbahnen" verdeutlicht.

Dabei geht es auch um die weltweit eingesetzte Gesichtserkennungssoftware der beider Erfinder Paul Viola und Michael Jones (daher der Name Viola Jones). Dieses Verfahren liegt auch Tobias Beckers Arbeit "The many faces of Viola Jones" zugrunde. Helle und dunkle Teile des Gesichts werden so ausgelesen, dass sie am Ende komplexe geometrische Muster ergeben. "Ein Blick des Computers auf den Nutzer", so Becker, wird am Ende daraus resultieren.

Der Künstler hat fünf Personen auf fotosensiblem Papier fixiert. Sie veranschaulichen den Arbeitsprozess des Belichtungsscanners. Ein weiteres Verfahren ermöglicht es ihm, das Infrarot-Lichtraster der modernen Smartphones und Tablets sichtbar zu machen. Ende einer Verzauberung? Wohl nicht, aber ein profundes Beherrschen moderner Technologien.

Der Förderpreis ging an Theresa Lawrenz (Jahrgang 1991). Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Architektur und Gebrauchsgegenständen. Letztendlich thematisiert sie den globalen Blick auf unsere Städte, in denen man – angesichts oft maroder oder zur Disposition stehender Gebäude – entscheiden muss, ob sich Sanierung und Erhalt oder Abriss besser rechnen. Ein ganzes Bündel von Fragen entsteht, wenn man wie in Ludwigshafen einen Gebäudekomplex aus den 1950er Jahren zu retten versucht, andere dagegen dem Verfall überlässt.

Was am meisten überrascht? Der Zweifel an der Rolle des Künstlers, der Entwicklung der Kunst und ihrer Akzeptanz. Mit Nachdruck geschieht dies bei einer Installation aus 25 beschrifteten Reagenzgläsern, gestaltet von Valentina Jaffé (geboren 1990). Eine spannende Schau, die deutlich macht, dass die Welt der jungen Kunst komplexer geworden ist, sodass sie über lange Strecken auch vom grundlegenden Zweifel begleitet wird. Absolut sehenswert.

Info: Kunstverein Ludwigshafen, bis 8. November, Katalog: 10 Euro.