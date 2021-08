Von Stefan Otto

Ludwigshafen. In vier Wochen startet das 17. Festival des deutschen Films. "Ist doch toll, dass wir wieder hier sitzen, nach einem verdammten Jahr Pause!", freute sich Festivalleiter Michael Kötz, als er zusammen mit seiner Frau Daniela das neue Programm vorstellte. "Die ganze Phase der Planung in diesem Jahr war schon ziemlich wild und unstet", blickte er auf die Vorbereitungen zurück.

Nachdem es wegen Corona im vergangenen Jahr nur eine stark beschnittene Festivalausgabe geben konnte, sollen die besucherreichen Filmfestspiele auf der Parkinsel im Rhein 2021 wieder ähnlich groß werden wie in den Jahren zuvor. Sie dauern vom 1. bis 19. September. Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, 9. August, um 10 Uhr online sowie in der festivaleigenen Vorverkaufsstelle in der Rhein-Galerie Ludwigshafen.

Zurzeit gebe es wegen des zurückliegenden Hochwassers noch Verzögerungen beim Aufbau der Festivallandschaft, die dennoch rechtzeitig fertiggestellt werde, wie Kötz verspricht. Nach derzeitigem Stand dürfen sich maximal 5000 Besucher zugleich auf dem eingezäunten Gelände an der Hannelore-Kohl-Promenade aufhalten. Als Voraussetzung in Corona-Zeiten gilt die sogenannte 3-G-Regel: geimpft, genesen oder negativ getestet.

Michael Kötz rechnet mit mindestens 80.000 Kinobesuchern in vier Kinos (zwei in Zelten und zwei unter freiem Himmel), in denen die Zuschauer gemäß der geltenden Abstandsregeln sitzen werden. "Wir sind zum Erfolg verdammt, wir haben gar keine Wahl", verkündete er. Kommen weniger Kinobesucher als geplant, "geht’s ins handfeste Minus", rechnete er vor. Im Bedarfsfall setze man auf den Sonderkulturfonds im Corona-Hilfspaket des Bundes.

Eröffnet wird das Festival mit der Komödie "Endlich Witwer – Forever Young" und Stargast Joachim Król, der bereits 2018 im Vorgängerfilm "Endlich Witwer" in Ludwigshafen zu sehen war. Weiter als Gäste angekündigt sind unter anderem die Schauspieler Jürgen Prochnow, Maren Kroymann, Bjarne Mädel, Heino Ferch, Julia Koschitz, Ulrich Tukur, Justus von Dohnányi, Maren Eggert, Hanno Koffler, Martin Wuttke sowie Hannelore und Nina Hoger. Zwei "Preise für Schauspielkunst" werden am 4. beziehungsweise 10. September verliehen und gehen in diesem Jahr an Ulrich Matthes ("Freunde") und Claudia Michelsen ("Immer der Nase nach").

Insgesamt präsentiert das Festival 74 Filme, darunter 17 im Wettbewerb, unter denen von einer dreiköpfigen Jury – Claudia Landsberger, Liane Jessen und Rainer Bock – Auszeichnungen in den Kategorien "Bester deutscher Kino- oder Fernsehfilm", "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" vergeben werden. 56 Filme konkurrieren um den "Rheingold-Publikumspreis", der wie die Jury-Preise am 18. September verliehen wird.

Unter den Filmen dieses Jahrgangs sind Kinofilme wie "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" und "Home" von Franka Potente, Fernsehproduktionen wie "Mutter kündigt", "Sörensen hat Angst", "Tatorte" und "Spreewaldkrimis", Dokumentationen wie "The Great Green Wall" oder "Wer wir waren", Gastbeiträge aus Dänemark, Frankreich oder Griechenland sowie Kinderfilme wie "Die Hexenprinzessin" oder "Peterchens Mondfahrt".

Aus der Region dabei sind dazu der neue TV-Sechsteiler "Ein Hauch von Amerika", der in die Pfalz führt, "Borga" sowie "Und morgen die ganze Welt" aus Mannheim oder die Dokumentationen "König Bansah und seine Tochter" aus Ludwigshafen und "Frosch im Schnabel" aus Mannheim.

Die Spielfilme "Hello Again - Ein Tag für immer" und "Live" wurden von den Heidelberger Regisseurinnen Maggie Peren und Lisa Charlotte Friederich inszeniert. Das alles gibt es auf der Parkinsel zu sehen, "an einem Ort, an dem du auch zelten möchtest und ein paar Tage am Ufer liegen", wie Kötz gut gelaunt verkündete.