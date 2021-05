Von Marion Gottlob

Heidelberg. Der 16 Jahre alte Alex und sein 17 Jahre alter Freund Totti sitzen in Heidelberg am Neckar und genießen den weltberühmten Blick über die Stadt und das Schloss. Alex kommt ins Schwärmen: "In Heidelberg geht es uns so gut, hier ist alles so aufgeräumt." Während die beiden sich dem Schweigen hingeben, nähern sich drei Jungs mit breiten Hosen und falsch herum aufgesetzten Käppis. "Eure Genehmigung möchte ich sehen", sagt einer von ihnen. Alex antwortet: "Kannst du das präzisieren."

Der Kleinste der Jungs wendet sich an Totti mit seinen Haaren, die bis zur Hüfte reichen: "Du nix schlau. Du nur kleiner, dummer Dackel." Rums ist eine Schlägerei im Gang – drei gegen zwei. Das Duo Alex und Totti gewinnt die Oberhand, Totti verfolgt das Trio sogar noch. Als er zurückkehrt, bietet er Alex eine Zigarette an. Als Alex ablehnt, steckt er beide an: "Dann rauch ich für dich mit!"

Mit seinen Helden Alex und Totti gestaltet Lukas Hoffmann unter dem Titel "Wodka und Tigerente" einen geradezu wahnwitzigen Coming-out-of-Age-Roman. Dem Autor ist außerdem ein gewagter Mix aus Roadmovie und ernsthaftem Öko-Krimi gelungen. Mit seinem Debüt kann er vermutlich mit "Der Fänger im Roggen" von Jerome D. Salinger oder "Tschick" von Wolfgang Herrndorf mithalten – und hat doch eine ganz eigene Handschrift.

Alex lebt mit seinem Vater alleine in einer Heidelberger Prachtvilla am Neckar. Über seine Mutter ist nichts bekannt, der Vater führt das Familienunternehmen "Gruber Energy" mit einem Millionenumsatz, das Alex übernehmen wird. Totti dagegen ist auf dem Boxberg zu Hause. Über ein Sozial-Programm wird er Schüler der Privatschule, die auch Alex besucht. Alex erwartet, dass Totti sich zum Aufsteiger wandeln wird. Sein Freund sieht das anders: "Wenn es das nächste Mal gewittert, dann fahre ich auf den Königstuhl und schaue mir die Blitze an. Da habe ich richtig Lust drauf."

Ja, und dann! Dann kehrt Alex an einem späten Abend nach Hause zurück und findet dort seinen Vater, der nach einem Schuss in die Brust im Sterben liegt. Gerade noch kann der Vater Alex eine Ziffernfolge anvertrauen, dann ist es vorbei. Der Junge gerät in Panik. Er mopst die 2CV-Ente aus dem Fuhrpark seines Vaters und fährt nach Wien, wo Totti inzwischen lebt. Er erzählt seinem Freund von der Misere. Die Ziffernfolge erweist sich als eine Telefonnummer in Russland: "Ich fahre morgen los. Nach Russland." Totti antwortet gelassen: "Du meinst: Wir fahren morgen los!" Es folgt eine gigantische Spritztour mit der Ente, immer in Richtung Osten. Am liebsten wäre man dabei, wenn das gelb und schwarz gestreifte Gefährt zur Sensation in Dörfern und Städten wird.

Als Alex der Spur der Ziffern folgt, die ihm sein Vater genannt hat, gewinnt er neue Lebensweisheiten über das Familienunternehmen und das große Geschäft mit dem Öl. Er stellt alles infrage: Wer war sein Vater wirklich? Wer ist seine Mutter? Warum hat sie sich nie um ihn gekümmert? Wird er sie vielleicht in den Weiten der Steppe finden? Wird er auch den Mörder seines Vaters treffen?

Schauen wir mal, lesen wir mal! Auf alle Fälle mausert sich der unsichere Alex zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Und – das ist eventuell die einzige Schwäche der Arbeit: Totti wird zu oft auf den Freak, der sich nur zudröhnt, reduziert. Hier fehlt eine Entwicklung. Macht fast nichts, denn wenn es Ernst wird, hält Totti zu seinem Freund – und umgekehrt.

Autor Lukas Hoffmann fuhr tatsächlich mit Freunden und zwei Enten quer durch Osteuropa, durch Russland bis zum Baikalsee und zurück. Das Kult-Auto – die Tigerente – steht heute im PS-Speicher, einem Motorrad- und Automobil-Museum im niedersächsischen Einbeck. Noch ein paar Infos zum Autor: Er wurde 1983 in Heidelberg geboren und hat in Dresden, Köln und Buenos Aires Geografie und Spanisch für das Lehramt studiert. Nach dem Ersten Staatsexamen entschied er sich für das Zweitstudium Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Seit seinem Master im "Literarischen Schreiben" lebt er heute als freier Journalist und Autor in Köln. Man kann sich durchaus vorstellen, dass sein Erstlingswerk verfilmt oder auf die Bühne gebracht wird. Das wäre klasse.

Info: Lukas Hoffmann: Wodka und Tigerente. 240 Seiten. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2021, 14 Euro.