Mannheim. (RNZ) Wolfgang Rihm stand im Mittelpunkt des Heidelberger Streichquartettfestivals. Seit Mitte Dezember wird im Mannheimer Opernhaus seine Kammeroper "Jakob Lenz" nach der Novelle von Georg Büchner gespielt. Am Sonntag ist die letzte Gelegenheit, die Aufführung in dieser Spielzeit noch einmal zu sehen und zu hören.

In der Inszenierung nach Rihm durchleidet Lenz einen Kampf zwischen Wahnsinn und Kontrolle, von Regisseur Calixto Bieito in packende Bilder gesetzt. Denn Lenz, aufopferungsvoll verkörpert von Joachim Goltz, hört Stimmen. Sie treiben ihn hinaus in den Wald, sie quälen ihn mit Bildern aus der Vergangenheit, die ihre Schatten über die Gegenwart werfen. Ruhe findet Lenz im Haus des Pfarrers Oberlin, doch auch sie ist nur von kurzer Dauer.

In den 1830er-Jahren stieß Georg Büchner auf die Geschichte des Dichters Lenz, der von Goethe erst hoch geschätzt, dann verstoßen wurde und nach und nach dem Wahnsinn verfiel. Aus Büchners Novelle machte Wolfgang Rihm eine Oper, die mit verstörender Wucht vom Schicksal des jungen Dichters berichtet. "Ein in Bildern und Deutung, in Intensität, Dichte und Konsequenz faszinierender Musiktheaterabend", so die RNZ.

Info: Mannheim, Sonntag, 13. Februar, 20 Uhr, Opernhaus. Karten von 16 bis 54 Euro unter Telefon 0 621 / 16 80 150.