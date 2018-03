Von Heide Seele

Heidelberg. Große Freude für Dr. Frieder Hepp, den Direktor des Kurpfälzischen Museums Heidelberg (Ku-Mu), und auch für seine Assistentin und Presseverantwortliche Ulrike Pecht, denn sie konnten für ihre Institution ein außergewöhnliches Geschenk entgegennehmen: Wilhelm Trübners Ölstudie "Junger Priester, die Monstranz haltend", die der 1851 geborene Heidelberger, der 1917 auch an seinem Geburtsort verstorben ist, 1881 gemalt hatte.

Die Übergabe des Bildes fand in der Universitätsbibliothek statt. Der edle Spender ist Prof. Erik Jayme, dem auch die Idee zur gegenwärtigen Trübner-Ausstellung im KuMu zu danken ist, die noch bis 11. März läuft. Das Gemälde stellt eine Vorstudie dar zur Figur des Geistlichen in dem berühmten Bild "Tilly vor der Schlacht bei Wimpfen" und gestattet dem Betrachter einen Blick von innen nach außen, von einem sakralen Raum, in den gerade ein Reiter eindringt, hinaus in die Landschaft, wobei der kriegerische Kontext deutlich wird. Für die Übergabe des Bildes war die Heidelberger Universitätsbibliothek nicht zufällig gewählt worden, denn hier ist seit dem vergangenen November eine Kabinettsausstellung zu sehen, die vom Kurpfälzischen Museum und der Sammlung Jayme gemeinsam veranstaltet wird im Gedenken an Trübners 100. Todestag.

Bei der Übergabe der Ölstudie hatten zunächst Rikje Balduzweit, die stellvertretende Direktorin der UB, und Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp die Gäste begrüßt, bevor Prof. Erik Jayme, der großherzige Spender, sehr persönliche und auch humorvolle Worte fand, um seinen mäzenatischen Einsatz für die Kunst verständlich zu machen.

Er verwies zum Beispiel darauf, dass er sich als Jurist in den letzten zwei Jahrzehnten intensiv mit dem Kunstrecht beschäftigte, einem neuen Rechtsgebiet, und dass er auch Vorträge zur Globalisierung des Kunstrechts gehalten hatte.

Es gab sogar Gerichtsentscheidungen, die dem Gedanken folgten, dass Kunstwerke wirken möchten und eine Heimat haben, was sich in der Forderung nach der Rückkehr vor allem religiöser Bilder an den Entstehungsort zeigte. Daher - merkte er augenzwinkernd an - habe er auch den "jungen Priester" befragt, der gerne ins Kurpfälzische Museum gelangen wollte, wo sich das Bild vom während der Schlacht von Wimpfen in die Dominikanerkirche reitenden Tilly befindet.

In einer sensiblen Interpretation rühmte der Mäzen die Lichteffekte des Kunstwerks und das prunkvolle Gewand des Gottesmannes und artikulierte seine Freude darüber, dass dieses Werk eines Heidelberger Künstlers nun endgültig an seinen Entstehungsort zurückkehrt.