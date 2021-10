Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Erst vor viereinhalb Jahren wechselte Dagmar Hirschfelder vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zum Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg, wo die promovierte Kunsthistorikerin die Leitung der Gemälde- und Grafik-Sammlung übernahm. Mit viel Elan hat sie am Neckar Vieles in Bewegung gesetzt. Ihr nächster Coup ist die Sonderausstellung "Frauenkörper – Der Blick auf das Weibliche von Albrecht Dürer bis Cindy Sherman", eröffnet wird sie am 24. Oktober. Kurz darauf wird Dagmar Hirschfelder Chefin der Alten Meister in der Berliner Gemäldegalerie, einem der ganz großen Kulturtanker im Verbund der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit Meisterwerken von Dürer, Rembrandt, Tizian, Vermeer, Rubens oder Caravaggio.

Frau Hirschfelder, mit den "Frauenkörpern" setzen Sie einen spektakulären Schlusspunkt in Heidelberg. Wieviel Voyeurismus steckt in dem Projekt?

Ganz bewusst thematisiere ich die jahrhundertealte Tradition des männlichen Blicks auf den weiblichen Körper und die Darstellung von Verführen und Begehren. Diese Aspekte beleuchten wir aus historischer Sicht vor dem Hintergrund der jeweiligen Epoche. Aber es ist keine chronologische Ausstellung, sondern wir konfrontieren epochenübergreifend insgesamt 130 Werken aus fünf Jahrhunderten in verschiedenen Themenbereichen. Natürlich spielt der Voyeurismus eine wichtige Rolle, er wird aber zugleich hinterfragt durch andere Sichtweisen. Der weibliche Blick auf den eigenen Körper und die Auseinandersetzung mit der weiblichen Identität kommen hinzu. Im 20. Jahrhundert wird der voyeuristische Blick kritisiert, ironisiert und dekonstruiert.

Sie präsentieren große Namen von Dürer und Cranach über Max Beckmann und Otto Dix bis zu Käthe Kollwitz und Cindy Sherman im Kurpfälzischen Museum. Wie schwierig war es, die Leihgaben zu bekommen?

Für solch ein Projekt braucht man einen Vorlauf von zwei bis drei Jahren und viele Gespräche mit den Leihgebern, die man vom Ausstellungskonzept überzeugen muss. Es ging mir darum, Werke von Künstlerinnen und Künstlern auszuleihen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Akt auseinandergesetzt haben. Die Arbeiten kommen unter anderem aus Den Haag, Berlin, Paris oder Wien. Es werden viele Gemälde gezeigt, aber auch Skulpturen, Grafiken, Fotos und Videos.

Welche "Blicke auf das Weibliche" haben Sie am meisten überrascht?

Persönlich faszinieren mich die Aktdarstellungen des Manierismus sehr, speziell von Bartholomäus Spranger. Er war Hofmaler Kaiser Rudolfs II. Die Manieristen stilisierten ihre Sujets sehr stark, um ihre künstlerische Virtuosität zum Ausdruck zu bringen: Wunderbar zeigt dies in der Ausstellung Sprangers Nymphe Salmacis mit Hermaphrodit. Auf ganz andere Weise faszinierend finde ich die Arbeiten der 1970 in Holland geborenen Künstlerin Juul Kraijer. In ihren Fotos verwandelt sie Frauenkörper in verschlungene, pflanzen- oder tierähnliche Wesen, bei denen das Geschlecht in den Hintergrund tritt. Beide Positionen sind angesichts der Genderdebatte hochaktuell.

Stichwort Genderdebatte. Sie beschäftigt die Öffentlichkeit sehr intensiv. Wie problematisch wäre es denn heute, wenn ein "alter, weißer Mann" eine Ausstellung mit dem Titel "Frauenkörper" kuratiert hätte?

Für mich als Frau ist es wahrscheinlich viel einfacher, damit umzugehen. Ein Mann sähe sich vermutlich mit Vorwürfen konfrontiert. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich auch ein sogenannter "alter, weißer Mann" mit dem Thema Frauenkörper in der Kunst sehr reflektiert und wissenschaftlich genau auseinandersetzen kann. Ich finde, man muss kein Frosch sein, um über Frösche reden zu können. Wenn wir solche Regeln aufstellen, sind wir mit den Geisteswissenschaften am Ende.

Am 15. November werden Sie Chefin der Alten Meister in der Berliner Gemäldegalerie, eine Spitzenposition in der europäischen Kulturlandschaft. Haben Sie Lampenfieber?

Das ist eine tolle, wahnsinnig aufregende Sammlung und eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich habe auch Respekt davor, fühle ich mich aber gut geerdet und gerüstet für die neue Position, weil ich sehr viele Erfahrungen im Museumsbereich habe, auch Leitungserfahrungen.

Die Gemäldegalerie residiert seit Ende der 1990er Jahre auf dem Berliner Kulturforum. Trotz der vielen Meisterwerke steht das Haus im Schatten der anderen großen Kultureinrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Pergamonmuseum, Ägyptisches Museum oder Neue Nationalgalerie sind gewaltige Publikumsmagneten, die Gemäldegalerie eher nicht.

Der Standort am Kulturforum, zwischen Philharmonie und Neuer Nationalgalerie, ist oft kritisch gesehen worden. In Zukunft geht es vor allem darum, die Schätze des Hauses noch stärker in den Vordergrund zu rücken – auch durch die Vernetzung mit den anderen Häusern. Bei der Gemäldegalerie handelt es sich um eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen europäischer Malerei vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Aus internationaler Perspektive ist sie mit den großen Museen in Amsterdam, New York, Paris oder London zu vergleichen.

Seit einiger Zeit wird diskutiert, den Riesenverband der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit 15 Museen, der Staatsbibliothek und weiteren Einrichtungen neu zu ordnen und in mehrere Verantwortungsbereiche zu unterteilen. Ist das der richtige Weg?

Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat dazu 2018 ein Gutachten beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegeben. Es besteht viel Reformbedarf, auch hinsichtlich der personellen und finanziellen Ausstattung der Museen und Institutionen der Stiftung. Häuser wie das Amsterdamer Rijksmuseum sind etwa im IT- und Marketingbereich deutlich besser aufgestellt.

Wie stehen Sie als Kunsthistorikerin zu Fälschungen?

Auch das ist ein Feld, das man in Ausstellungen kritisch beleuchten und erklären kann. Aber eins ist klar: Das Original ist und bleibt ein ganz hohes Gut unserer Kultur und unserer Arbeit.

Trotzdem "bespielt" die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zusammen mit weiteren Institutionen die Architektur-Fälschung des nachgebauten Berliner Stadtschlosses. Können Sie sich vorstellen, eines Tages mit einer Sonderausstellung der Gemäldegalerie auch dort präsent zu sein?

Das Humboldt-Forum ist alles andere als eine Fälschung. Es ist ein Neubau und eine Rekonstruktion, die städtebaulich und mit ihrer barocken Fassadenimitation auf den geschichtlichen Ort Bezug nimmt. Und natürlich kann ich mir vorstellen, mich eines Tages mit Werken aus der Gemäldegalerie an einem Projekt an dieser Adresse zu beteiligen.

