Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Ausstellung selbst ist klein, der Andrang bei der Eröffnung im Heidelberger Kurpfälzischen Museum jedoch war riesig: In Erinnerung an den 200. Geburtstag der Pianistin, Komponistin, Geschäftsfrau und Mutter Clara Schumann am 13. September richtete das Museum in Zusammenarbeit mit der neuen Gleich-stellungsbeauftragten der Universität, Prof. Christiane Schwieren, und dem Musikwissenschaftlichen Seminar, Prof. Dorothea Redepenning, eine Ausstellung aus, für die der Schumann-Experte Dr. Joachim Draheim seine Schätze zur Verfügung stellte.

Mit einem Konzert gedachte man bei diesem Anlass der Künstlerin und Ehefrau Robert Schumanns, die mehrfach Heidelberg besucht hatte und hier auch im Haus der Alten Museumsgesellschaft (heute Neue Universität) als Pianistin aufgetreten ist. Im Kabinett des Kurpfälzischen Museums sieht man nun in drei Räumen Autographe, Briefe und Noten, Originalfotografien, Erstausgaben, Bücher und Schallplatten, die Clara Schumann als bedeutende Künstlerin des 19. Jahrhunderts darstellen und würdigen. Das sind kleine, feine Devotionalien, für den Kenner genauso interessant wie für den historisch gebildeten Laien. Das Eigentliche aber sind die Geschichten, die hinter diesen archivalischen Kostbarkeiten stecken.

Der Karlsruher Musikwissenschaftler und Pädagoge Joachim Draheim ist einer der besten Kenner der vielfältigen familiären und künstlerischen Verzweigungen der Schumanns, das wurde schon bei seinen Kommentaren zum musikalischen Vortrag deutlich, den er zusammen mit der Sopranistin Larissa Wäspy, dem Bariton Claus Temps, dem Flötisten Hartmut Nieder und der Pianistin Ira Maria Witoschynskyj gestaltete.

Das Programm führte vom Urgroßvater mütterlicherseits, Johann George Tromlitz, einem Mitbegründer des Leipziger Gewandhaus-Orchesters, der auch komponierte, und Claras Vater Friedrich Wieck, der "ein ekelhafter Mensch, begnadeter Pädagoge und mittelmäßiger Komponist" gewesen sein soll, so Draheim, zur Komponistin Schumann. Schon die Mazurka der 17-Jährigen sowie die späteren Lieder, die hier wahrscheinlich erstmals in Heidelberg in der Fassung der Autographe zu hören waren, machten die kompositorische Stümperhaftigkeit etwa ihres Vaters überdeutlich.

Kompositionen Robert Schumanns, die dieser auch aus allerlei familiären Anlässen schrieb, etwa für seine noch sehr kleinen Kinder, sowie von den Patenonkeln Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy rundeten das Programm ab, das Draheim kenntnisreich kommentierte. Den Abschluss bildeten drei Brahms-Lieder auf Texte des jüngsten Schumann-Sohns Felix, der dichtete und wie sein Vater in Heidelberg (erfolglos) Jura studierte - er wohnte in der Hauptstraße 106.

Die Ausstellung ist, wie gesagt, nicht sehr groß und umfangreich. Aber die Geschichten, die Joachim Draheim dazu erzählen kann, sind spannend und aufschlussreich. Im reichen Beiprogramm wird er auch mehrfach selbst durch die Ausstellung führen.

Info: Kurpfälzisches Museum Heidelberg, bis 2. Februar. www.uni-heidelberg.de/200-Clara-Schumann