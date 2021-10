Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Als Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren, waren ihre paradiesischen Zeiten vorbei; sie schämten sich, und die hastig vom Strauch gezupften Feigenblätter lösten dieses Problem nicht. So berichtet es die Schöpfungsgeschichte, und die zitierte der Direktor des Kurpfälzischen Museums Heidelberg (KMH), Dr. Frieder Hepp, bei der Eröffnung der Ausstellung "Frauenkörper". Bis 20. Februar 2022 lenkt die Schau den Blick auf das Weibliche und spannt einen Bogen über 500 Jahre Kunstgeschichte von Albrecht Dürer bis zu Cindy Sherman. Kuratorin Dr. Dagmar Hirschfelder hat das zu 130 Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Videos zusammengetragen. Ein Drittel stammt aus den Beständen des Kurpfälzischen Museums, viele davon werden erstmals öffentlich gezeigt. Zwei Drittel sind Leihgaben aus renommierten Häusern in ganz Europa.

Dass die Leiterin der Gemälde- und Grafiksammlung es geschafft hat, diese wertvollen Exponate in Corona-Zeiten nach Heidelberg zu holen, spricht nicht nur für ihre Kompetenz und Beharrlichkeit, sondern auch für das Potenzial des KMH, wie Bürgermeister Wolfgang Erichson bei der Eröffnung betonte. Dass Dr. Hirschfelder, die in den nächsten Tagen als Chefin der Alten Meister in die Gemäldegalerie nach Berlin wechselt, dem KMH mit ihrer letzten Ausstellung ein Glanzlicht hinterlässt, wurde in allen Reden deutlich; viele gute Wünsche begleiten sie auf ihrem Weg.

Die Diskussion, ob und wie nackte Frauen gezeigt werden sollen und dürfen, ist vor dem Hintergrund der Me-Too-Debatte gerade besonders aktuell, wie Frieder Hepp in seiner Begrüßungsrede deutlich machte. "Der auf unseren Ausstellungsplakaten gezeigte Akt von Félix Vallotton "Liegende Frau vor violettem Grund" wird auf Instagram nicht gezeigt, weil er pornografisch sei", so der KMH-Direktor. Aktdarstellungen seien aber ein gesellschaftspolitisch und künstlerisch wichtiger Teil der Kulturgeschichte. Deshalb wolle das Museum mit der Ausstellung einen profunden Beitrag zur Diskussion leisten.

Körperideale im Wandel - Die Ausstellung schlägt in sechs Kapiteln einen weiten Bogen sal. Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sie ist immer auch ein Ausdruck von Zeitgeist. Die Vorstellung von Weiblichkeit ist seit der Renaissance meist von Männern geprägt: Schön war, was "man" attraktiv fand, also weibliche Rundungen an den richtigen Stellen, gerne dekorativ ins Licht gesetzt. Doch dieses Bild hat sich gewandelt, Frauen haben an Selbstbewusstsein zugelegt – und das spiegelt sich auch in ihrer Körperwahrnehmung. Die Ausstellung zeigt das in sechs Kapiteln: > Körperideale im Wandel. Eva als Urbild der Frau und Venus als antike Göttin der Schönheit stehen am Anfang des Kapitels, das Schönheitsideale von der Frühen Neuzeit bis zur Antike zeigt. > Verführung und Begehren: Der männliche Blick. Hier steht die Inszenierung im Vordergrund, die Frau wird als Verführerin gesehen, der Mann ist Voyeur – und im Bild selbst oft anwesend. > Weibliche Identität. Künstlerinnen des 20. und 21 Jahrhunderts haben sich mit ihrer Identität auseinandergesetzt; viele ironisieren oder konterkarieren überkommene Weiblichkeitsentwürfe. > Schmerz, Gewalt und Bedrohung. Vergewaltigung, Mord und Prostitution hinterlassen Spuren am Körper, und diese werden hier drastisch verdeutlicht. > Muse und Modell. Der Akt war eine wichtige Inspirationsquelle für viele Künstler; Vertreter der Avantgarde nutzen den Frauenkörper als Experimentierfeld. > Aktuelle Körperdebatten. Nicht nur, aber vorwiegend im Netz spielt sich derzeit eine hitzige Debatte um weibliche Schönheit ab. Begonnen hat die schon mit Albrecht Dürers Aktdarstellungen, die um 1500 ziemlich revolutionär waren.

Dass Dagmar Hirschfelder die Exponate nicht chronologisch anordnet als "Gänsemarsch der Stile", wie sie sagte, macht den Gang durch die Ausstellungsräume besonders interessant und oft überraschend. Die Kuratorin hat das umfangreiche Material in sechs Kapitel gegliedert, die verschiedene Facetten des Blicks auf den weiblichen Körper präsentieren. Natürlich gibt es etliche Darstellungen der Venus und anderer entblößter antiker Göttinnen, und natürlich dürfen Adam und Eva nicht fehlen. Dürer hat den "Sündenfall" 1504 in Kupfer gestochen, die Proportionen der ersten Menschen sind so ideal, dass heutige Influencerinnen neidisch werden könnten.

Doch "Frauenkörpern" sind nicht immer schön. Sie sind sehr oft auch Objekt männlicher Begierde und Übergriffigkeit, wie es das um 1620 in der Nachfolge van Dycks entstandene Gemälde "Jupiter und Antiope" deutlich macht. Gerade zeitgenössische Künstlerinnen wie Maria Lassnig und Annegret Soltau setzen schonungslos ihren eigenen Körper in Szene – unproportioniert, geschunden, verletzt. Die Ausstellung zeigt im letzten Kapitel auch, wie sich Feministinnen heute im Netz darstellen und mit Video- und Performancekunst einen ganz eigenen, oft sehr politischen Akzent setzen.

Auf der Bühne des Alten Theatersaals setzten Yi-Wie Lo und Thamiris Carvalho vom Dance Theatre wiederum ganz eigene Akzente. Bei der Eröffnung freuten sich mit Intendant Holger Schultze alle Gäste über die gelungene Kooperation, die Großzügigkeit der Sponsoren, und dass Lebend-Begegnungen (mit Maske) wieder möglich sind.

Info: "Frauenkörper" ist im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Hauptstraße 97, zu sehen bis 20. Februar 2022, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Es gibt einen Katalog mit Essays u.a. von Dagmar Hirschfelder, Henry Keazor und Andreas Rutz, Preis: 29,95, sowie ein Begleitprogramm (www.museum.heidelberg.de).