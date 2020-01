Ab nächster Woche finden am Schloss Wolfsbrunnen wieder jede Menge Kulturveranstaltungen statt. Am 21. Januar wird das Programm offiziell eröffnet. Foto: Dagmar Welker

ths. Man merkt dem Programm zur "Kultur am Wolfsbrunnen" an, dass der einstige Vorsitzende Andreas Hauschild wieder beim Freundeskreis Wolfsbrunnen mitmischt. "Er ist quasi unser Programmdirektor", verkündet der im letzten Jahr für ihn gewählte Nachfolger Rüdiger Becker voll Freude die Tatsache, dass sich der ehrenamtliche Geschäftsführer der Wolfsbrunnen gGmbH zusammen mit seiner Frau Marion wieder "tatkräftig einbringt und sein breit aufgebautes Netzwerk einsetzt".

Denn im vergangenen Jahr musste die Vereinigung das Programm deutlich abspecken, so der studierte Biologe, der bis zu seinem Ruhestand die Abteilung Natur und Landschaft im städtischen Amt für Umweltschutz leitete. Wie Hauschild gehörte er zu den 19 Gründungsmitgliedern des Freundeskreises anno 2006 und übernahm dort sofort in der Vorstandschaft Verantwortung.

Was erwartet Mitglieder und Freunde also abgesehen vom "Wolfsbrunnen-Stammtisch", der am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr in der historischen Gaststube startet? Da sinniert man über das Thema "Herkunft" – in Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Saša Stanišic´, der als Jugendlicher mit seinen Eltern während des Jugoslawienkrieges nach Heidelberg geflohen war.

Am 21. Januar steigt die offizielle Eröffnung des Kulturprogramms im Neubau des "Wolfsbrunnen"-Komplexes. Hierbei wird das "Huub Dutch-Duo" das Publikum zu "Max und Moritz" mit erzählerischen Wendungen und Sprachwitz durch viele musikalische Genres "hinter sich her schleifen", so Hauschild. Im Februar folgt ein künstlerischer Abend über "Mörike und die Musik der Romantik", im März ein Vortrag über die "Mätressen am Hof der französischen Könige" und im April ein Kräutersammeln für die "grüne Soße von Schlierbach" sowie "Modern Jazz" mit dem Bartok Kombinat.

Der Mai liefert mit der "Humorvollen Lyrik vom Ausklang der Romantik bis zur Gegenwart" einen ersten Höhepunkt, für den sich Reinhardt Hoffmann und der Vorsitzende verantwortlich zeigen. Ein zweiter folgt zum Monatsende mit dem Chanson-Ensemble "Moitié: Moitié". Im Juni dürfte die "Lange Tafel am Wolfsbrunnen" die Schleckermäuler anziehen, bevor im Juli mit dem dreitägigen Musik- und Kulturfestival für Becker der "absolute Knüller" ansteht. Die "Schönen Mannheims", die Beatle Reval Band, die Freddy Wonder-Combo oder die Modern Music School werden dabei viele Fans in die Höhe pilgern lassen – genau wie Theaterbeflissene und Literaturinteressierte, so der Vorsitzende mit Blick auf die Oper Mannheim und den Heidelberger Autoren Marcus Imbsweiler.