Einer von neun Höhepunkte während des diesjährigen „Summer In The City“: Der britische Barde Sting. Foto: dpa

Mainz. (neon) Egal wie das Wetter wird: Dieser Sommer kommt bestimmt. Wo schon Bob Dylan, Joe Cocker, Green Day und die Fanta 4 umjubelt wurden, geben sich auch 2022 deutsche und internationale Stars das Mikro in die Hand. Das traditionelle Klassik-Open-Air gehört dazu.

Moses Pelham tritt am 25. Juni um 19 Uhr in der Zitadelle in Mainz auf. Der Rapper stellt sein neues Album Nostalgie Tape vor.

La Brass Banda spielen am 1. Juli ebenfalls um 19 Uhr auf der Zitadelle. Die bayrischen Barfuß-Bläser mussten ihren Gig 2020 und 2021 wegen Corona absagen. Bereits verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Hubert von Goisern verschlägt es am 15. Juli auf die Zitadelle (Beginn: 19.30 Uhr). Der Autor und Songpoet stellt sein neues Album Zeiten und Zeichen vor.

Sarah Connor singt am 17. Juli im Volkspark (Beginn: 19 Uhr). Auch bei ihrem Nachholkonzert "Herz Kraft Werke" behalten die bereits verkauften Karten ihre Gültigkeit.

Deep Purple rocken am 19. Juli in bewährter Manier den Volkspark ab 19 Uhr – ebenfalls ein Nachholkonzert der Band, die schon viele Konzerte in Mainz absolvierte.

Seeed stellen ihr neues Album Bam Bam (das erste seit sieben Jahren) am 22. Juli im Volkspark vor. Darauf singen sie erstmals nur auf Deutsch.

Sting kommt am 24. Juli ebenfalls in den Volkspark (19 Uhr) und setzt seine My Songs-Tour fort. Für das Nachholkonzert gelten ebenfalls die schon verkauften Tickets.

Opernnacht am Dom: Das Staatstheater Mainz verzaubert am 24. Juli ab 20 Uhr den Domplatz.

Wincent Weiss hat den Bogen raus. Zu hören am 30. Juli auf der Zitadelle Mainz ab 19 Uhr (Nachholkonzert).

Bunt wie die Kurpfalz

Alles, was jung klingt, findet den Weg nach Mannheim

Es ist erst die sechste Auflage – und doch wäre das Zeltfestival aus dem Sommer-Kalender der Region nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr sind Konzerte mit 14 Künstlern, bzw. Bands geplant. Der Überblick:

Clueso trifft stets den richtigen Ton.

Clueso tritt am 25. Mai auf; Beginn ist um 19 Uhr

Meute und Cari Cari folgen am 26. Mai, diesmal aber schon um 17.30 Uhr

X-over Mannem Festival Die Guano Apes, Clawfinger, Emil Bulls, Dog Eat Dog treten am 27. Mai ab 17 Uhr auf.

Das Ding Festival Junge Musik mit Provinz, Majan, Jeremias, Schmyt, 01099, Luna, Rote Mütze Ralphi, Nina Chuba und Paula Hartmann, am 28. Mai ab 16 Uhr

Dunk in Publik nennt sich das Punk-Festival am 29. Mai, ab 14.30 Uhr

Lena gewann einst den ESC-Contest.

Lena sing am 31. Mai ab 18 Uhr

Bosse ließ es schon bei oft krachen.

Bosse kommt am 4. Juni, 18 Uhr

Simple Minds 14. Juni ab 19 Uhr

Deine Freunde 26. Juni, 16 Uhr

Info: Das komplettes Programm gibt es unter www.zeltfestivalrheinneckar.de