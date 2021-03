Von Steffen Rüth

Paul, es ist 9 Uhr morgens bei Dir in Los Angeles. Bist Du gut in den Tag gestartet?

Paul Stanley: Oje, da sprichst du etwas an. Ich lag vor 20 Minuten noch im Bett und war am Schlafen. Ich hatte mir den Wecker nicht gestellt, weil ich dachte, ich würde schon von selbst wach werden. Nun ja, ich wurde aber nicht wach. Jetzt habe ich mir ganz schnell das Hemd übergeworfen und mich hierhergesetzt.

Kaffee?

Leider nein. Ich musste eine Entscheidung treffen: Kämmen und anziehen oder Kaffee machen. Ich entschloss mich, lieber gut auszusehen als mich gut zu fühlen.

Du kannst ja das Album Deiner Band Soul Station auflegen. Das macht auch munter.

Nicht wahr? Lieb, dass du das sagst. Diese Platte, nun, ich will mich nicht selbst bauchpinseln, aber sie macht mein Leben Tag für Tag ein bisschen heller und schöner. Ich liebe das Album auf eine ganz interessante Weise, nämlich fast so, als wenn es gar nicht mein Album wäre. Ist es ja auch irgendwie nicht. Es ist unser Album. Soul Station ist eine Gemeinschaft aus 17 Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten und Ethnien. Wir sind wie eine riesengroße Familie, von der ich ein Teil bin.

Die Arrangements klingen in der Tat sehr warm, sanft und entspannt. Und Du singst diese alten Lieder, als hättest Du Dein Leben lang nichts anderes gemacht.

Diese alten Lieder, wie du sagst, sind für mich nicht alt. Sie sind zeitlos und somit auch für immer jung. Ich höre sie schon mein ganzes Leben lang. Und nicht nur das: Ich singe sie auch schon mein ganzes Leben lang.

Auch zu Hause?

Ständig. Diese Songs wie "Could It Be I’m Falling In Love", "Baby I Need Your Loving" oder "The Tracks Of My Tears" sind solch ein fester Bestanteil meiner DNA, dass ich meistens gar nicht merke, wenn ich einen von ihnen im Haus anstimme. Meine Kinder und meine Frau müssen mich dann daran erinnern, dass ich inbrünstig am Singen bin.

Indem sie was tun?

Indem sie einstimmen (lacht). Meine Kids finden diese Songs supercool. Ständig höre ich gerade eines von ihnen "O-O-H Child" singen und bin jedes Mal ganz stolz. Diese Songs sind Teil meiner Historie. Sie haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und ich habe den Eindruck, dass ich meinen Kindern diese Liebe zum klassischen Soul weitergegeben habe.

Wie alt warst Du, als diese Leidenschaft begann?

Ziemlich jung. Ich bin in New York aufgewachsen, und als ich acht war, zogen wir von Brooklyn nach Queens. Dort gab es einen Plattenladen, Triboro Records, in den ich am liebsten eingezogen wäre. Tausende von Vinylplatten hatten sie dort. Meine ersten Livekonzerte waren von Otis Redding und Solomon Burke. Ich hörte Sam Cooke und Jackie Wilson, noch bevor ich Led Zeppelin und die Beatles entdeckte. Meine musikalischen Wurzeln sind sehr breit gefächert. Auch wenn die Leute diese Art von Musik noch nicht mit mir assoziieren, ist sie doch ein sehr maßgeblicher Teil meines Fundaments.

Die meisten Menschen kennen Dich natürlich seit bald 50 Jahren als Co-Sänger und Gitarrist "The Starchild" von Kiss. Wie reagieren denn die Kiss-Fans auf Soul Station?

Mit einem Lächeln im Gesicht. Viele der Songs in unserem Programm erkennst du sofort wieder. Ich meine, wie könnte man diese wunderbare Musik nicht lieben? Auf unserem Album "Now And Then" sind auch fünf selbst geschriebene Songs, die möglichst nah dran sind am Geist der Klassiker. "Save Me (From You)" könnte locker auch aus der Motown-Ära stammen, findest du nicht? Ich finde, nur eine Sorte Musik zu hören, das ist so, als wenn du immer nur eine Sorte Nahrung zu dir nimmst. Du bekommst auf diese Weise nicht genug Nährstoffe. Und langweilig ist es auch. Wenn die Leute sagen "Ich höre nur Hard Rock" oder "Ich mag nur Jazz", dann verkaufen sie sich selbst unter Wert. Warum denn nicht mal etwas Neues ausprobieren? Ich habe immer den Kopf geschüttelt über solche Engstirnigkeit. Für mich gibt es nur gute und schlechte Musik.

Du singst bei Soul Station in einer anderen Tonlage als bei Kiss. Warum?

Ja, ich nehme die Stimme etwas herunter. Mein Gesang ist ein wenig subtiler, auch tiefer. Ich wollte meine Stimme auf diesen Liedern besser kontrollieren und ausbalancieren können. Die Präzision beim Singen ist mir mit Soul Station besonders wichtig. Ich will niemanden kopieren oder imitieren, aber ich möchte diese Songs auch nicht verfremden oder auf den Kopf stellen. Ich singe sie mit einem deutlichen Bekenntnis zur Original-Melodie und ohne vorzugeben, jemand anderer zu sein, als der, der ich bin.

Wann hast Du Soul Station eigentlich ins Leben gerufen?

Ungefähr vor fünf Jahren. Wir waren anfangs sechs Musiker und hatten so viel Spaß mit diesen Stücken, dass wir beschlossen, weiter zu machen, mehr live zu spielen und irgendwann auch ein Album aufzunehmen. Mit der Zeit fanden wir, dass wir immer mehr Leute brauchen – mehr Bläser, mehr Streicher, so wuchs und wuchs die Band zu etwas immer Größerem. Diese Musikerinnen und Musiker sind ja auch nicht irgendjemand, sie sind die Allerbesten ihres Fachs. Manche spielten schon mit Frank Sinatra zusammen, mit Smokey Robinson oder mit Whitney Houston. Und alle hatten Lust auf Soul Station.

Was ist für Dich das Besondere an Soul Station?

Unsere Diversität macht diese Musik erst so richtig stark. Wir sind multinational, multiethnisch, multireligiös, multi-was-auch-immer. Alle Sorten von Menschen, die du dir vorstellen kannst, spielen in dieser Band zusammen.

Info: Das Album "Now And Then" von Soul Station gibt es ab 19. März.