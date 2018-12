Eine Pferdestärke rechts, zu viele Pferdestärken links: Szene aus dem Film "In my room". mit dem Hauptdarsteller Hans Löw als Armin. Foto: Pandora Filmverleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die unscharfen Bilder und fahrigen Kamera-Bewegungen, mit denen Ulrich Köhlers neuer Film "In my room" etwas irritierend beginnt, weisen zurück auf denjenigen, der die Kamera bedient. Denn ähnlich suchend, unkoordiniert und nicht ganz bei sich wirkt auch Armin (Hans Löw), der seit langem in Berlin lebt und ein tristes Single-Dasein in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung fristet.

Armin hat Stress mit seinem Redakteur, ist knapp bei Kasse und scheint, sexuell frustriert, in einer dauernden Pubertät befindlich. Mit zu viel Alkohol und Nikotin schleppt er sich lustlos durch einen freudlosen Alltag, der so grau ist wie der regenverhangene Himmel. Als er zu seiner sterbenden Oma nach Ostwestfalen aufbricht, steht er zunächst im Stau. Im Elternhaus angekommen, überrascht er aber durch eine mitfühlende Seite seines sonst so frustrierten Wesens.

Ulrich Köhler zeigt diese unspektakuläre Alltagsnormalität so realistisch wie wir sie kennen und nicht überhöht wie sonst im Kino. Das ändert sich auch dann nicht, als die Wirklichkeit von einem Tag auf den anderen ins Surreale oder Phantastische kippt. Denn nachdem Armins Oma gestorben ist und er mal wieder zu viel getrunken hat, erwacht er in einer entvölkerten Welt. Liegengebliebene Autos und Motorräder, verwaiste Tankstellen und Supermärkte sowie menschenleere Orte liefern den verstörenden Beweis.

Zwar gibt es noch Tiere, aber ansonsten ist Armin mit sich und einer Welt, deren Zivilisation allmählich verwildert, allein. Die Bilder dieser sanften, nicht weiter erklärten Apokalypse erinnern an die Szenerie in Marlen Haushofers Roman "Die Wand", auch wenn Armin seine Bewegungsfreiheit (nach allen Seiten) nicht einbüßt, was er schließlich in einem italienischen Sportwagen auskostet.

Ein dunkler Tunnel symbolisiert schließlich den Übergang in ein neues Leben, vielleicht sogar eine Neugeburt. Nach einem Zeitsprung ist die Welt plötzlich heller, farbiger und freundlicher. Armin, sichtbar kräftiger und sehniger geworden, lebt jetzt weitgehend autonom als Bauer inmitten der Natur an seinem ursprünglichen Heimatort. Es ist Sommer, Armin badet im Fluss, und eine Ziege bekommt Nachwuchs.

Köhler porträtiert in langen, wortlosen Passagen einen modernen Robinson, der nach materieller Unabhängigkeit strebt. Zugleich erscheint der letzte Mensch der alten Welt als der Adam eines neuen Paradieses. So begegnet schließlich auch Armin seiner Eva. Doch Kirsi (Elena Radonicich) ist eine nomadische, freiheitsliebende Jägerin, die sich Fortpflanzung, Familie und Sesshaftigkeit verweigert.

Aus dem Abstand zu ihr wird Armins Grad der Verwandlung umso deutlicher. Doch es scheint, als sei das Fortbestehen des menschlichen Lebens nicht nur eine Frage von Fülle oder Mangel, Dableiben oder Weggehen, sondern als sei es in der möglichen Liebe (zur Welt) selbst begründet.

Info: Heidelberg, Karlstorkino: 15., 18. und 26. Dezember.