Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Aus der Untersicht blicken wir auf ein herrschaftliches Anwesen in der südwestlichen Lombardei unweit von Pavia. Hinter den dicken Mauern des Institut Baratta, wo betuchte Alte ihren Lebensabend verbringen, dominiert, von der Kirche verwaltet, männliche Macht. Als die junge alleinerziehende Mutter Nina Martini (Cristiana Copotondi) für ein Bewerbungsgespräch mit dem autoritären Verwalter Don Ferrari (Bebo Storti) eintrifft, sind die Abhängigkeitsverhältnisse schnell klar. Während das Betreuungs- und Pflegepersonal überwiegend aus Frauen besteht, ist die Runde des Verwaltungsrats, wo gerade um Posten geschachert wird, ausschließlich männlich besetzt. Etwas zu geistesabwesend steht unterdessen der Direktor Marco Torri (Valerio Binasco) am Fenster, um die gerade neu eingestellte Mitarbeiterin begehrlich in Augenschein zu nehmen.

Marco Tullio Giordana inszeniert in seinem neuen, hochaktuellen Film "Nome di donna" die Strukturen der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern sehr deutlich und unmissverständlich. So ist der Direktor ein perverser Lustmolch, der völlig skrupellos und unbekümmert die weiblichen Angestellten sexuell bedrängt und nötigt. Als er in eindeutiger Absicht Nina einbestellt, die gerade versucht, in ihrem Leben ein neues Gleichgewicht zu finden, stößt er allerdings unerwartet auf Widerstand.

Zwar kann sie sich dem Übergriff entziehen, wird fortan aber enorm unter Druck gesetzt und von ihren Kolleginnen isoliert. Obwohl sie sich im Recht weiß, steckt sie zunächst in einem tiefen Dilemma, das sie schwanken lässt zwischen der Angst, etwas zu tun, und der Angst, es zu unterlassen.

Schließlich entscheidet sich Nina zu handeln. Sie wolle nicht "verlieren, ohne zu kämpfen", lässt Giordana sie in Anlehnung an ein vermutlich irrtümlich Brecht zugeschriebenes Zitat sagen. Der politisch engagierte italienische Regisseur stellte schon in früheren Filmen starke Figuren in den Mittelpunkt, die gegen soziale Ungerechtigkeit kämpfen. In "Nome di donna" findet die Heldin trotz Anfechtungen private, gewerkschaftliche und juristische Unterstützung, um gegen die übermächtig erscheinenden Mauern der Macht und des Schweigens zu kämpfen. Zwar sind ihre Ermittlungen, die schließlich zu einer entscheidenden Gerichtsverhandlung führen, nicht immer nachvollziehbar; doch die letztlich plakative Botschaft nimmt dem Thema nichts von seiner Relevanz.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, O. m. dt. U.: 26. und 29. Dezember.