Heidelberg. Noch ist das Rednerpult im Deutschen Bundestag verwaist, bevor es kurzzeitig von einzelnen Besuchern für Erinnerungsfotos in Beschlag genommen wird. Ohne zu sprechen, simulieren sie dabei Gesten des Redens. "Demokratie heißt: Alle bestimmen mit", sagt der Mitarbeiter, der die Touristengruppe durch das Parlamentsgebäude führt. Im nicht ganz ernst gemeinten Rollenspiel dürfen die Gäste über das "Bundesbutterstollengesetz" abstimmen.

"Wie zeigt sich Demokratie? Wie manifestiert sie sich im Sprechen?", fragt Marie Wilke in ihrem betont nüchtern inszenierten Dokumentarfilm "Aggregat". In den Jahren 2016 und 2017, als die durch den Syrien-Krieg verstärkte Zuwanderung von Flüchtlingen politische Kontroversen auslöste, hat die Filmemacherin dafür an "verschiedenen Orten in Deutschland" gedreht. Aus bruchstückhaften, nicht näher kommentierten oder erläuterten Beobachtungen politischer Diskurse und Ausdrucksformen ist dabei ein sehr heterogenes Bild gelebter Demokratie entstanden.

Bald weichen die sterilen institutionellen Räume staatsbürgerlicher Aufklärung dem politischen Begehren auf Straßen und Plätzen. An die Stelle stummer, leicht amüsierter Zuhörer tritt nun die wütende Stimme des Volkes: "Lügenpresse" und "Volksverräter" skandieren die Teilnehmer einer Pegida-Demonstration. Alexander Gheorghius starre, unbewegte Kamera ist mittendrin und hält zugleich Abstand.

Ähnlich sachlich und konzentriert beobachtet sie später Workshops zur politischen Teilhabe und Diskussionen mit unzufriedenen Bürgern, die ihre konkreten Sorgen und Nöte aussprechen. Kurz darauf apostrophiert ein schwarzer Bundestagsabgeordneter, der fürs Fernsehen von einem Kamerateam begleitet wird, das nach Regeln funktionierende Zusammenwirken in einer Kleingartenanlage als "Mikrokosmos der Demokratie". Von der plakativen Stimmungsmache bis hin zur differenzierten Meinungsbekundung entsteht so ein Panorama des demokratischen Willens.

Als Filmemacherin, die aus einer nur scheinbar neutralen Beobachterperspektive diese Stimmen sammelt und schichtet, interessiert sich Wilke schließlich auch für die politischen Erzählungen der journalistischen Zunft. Das demagogische Wort von der "Lügenpresse" noch im Ohr, erhalten wir Einblick in die praktische Arbeit einer Fernsehredaktion und sind außerdem Teilnehmer von Redaktionskonferenzen bei der taz und bei der Bild-Zeitung.

Dass es bei Letztgenannter geradezu leger und auf den ersten Blick unideologisch zugeht, während ihre linke Kontrahentin etwas verkrampft und fast schon manipulativ um politische Korrektheit bemüht ist, lässt uns den instrumentellen Charakter eigener Klischeebilder hinterfragen, auch wenn diese ausgewählten Beispiele nur Ausschnitte einer komplexeren Arbeit sind.

Gezielt montiert Marie Wilke in diesen Themenkomplex eine Pressekonferenz der AfD, in der ihre damalige Parteisprecherin Frauke Petry eloquent eine Reform des Rundfunkgesetzes fordert, um eine aus ihrer Sicht verloren gegangene "glaubwürdige" und "ausgewogene" Berichterstattung zurückzugewinnen. Und gerade hier, wo es um die Freiheit der Presse geht, zeigt sich die im Film unterschwellig kommunizierte "Fragilität politischer Systeme" besonders dringlich und brisant.

