Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die vielen Lichter des nächtlichen Paris und die vorbeirauschende Oberbeleuchtung im Tunnel der Metro haben in der Exposition von Cédric Klapischs neuem Film "Einsam zweisam" ("Deux moi") Signalwirkung. Zwischen Stillstand und Bewegung, Nähe und Distanz sind sie Synonyme für die Anonymität und Vereinzelung der Großstadtbewohner.

Der renommierte französische Regisseur inszeniert dieses Lebensgefühl folgerichtig auf einem Split Screen und im Zeitraffer. Der Blick auf die Vielen als Abbild der Einzelnen etabliert im Vorspann seiner beschwingten Tragikomödie aber auch ein Feld der Unterschiede. Denn "Einsam zweisam" ist dezidiert im multikulturellen Milieu der Einwanderer eines sehr bunten Stadtviertels angesiedelt. In dem, was trennt, steckt zugleich der Keim für das, was verbindet. Deshalb ist auch ein arabischer Lebensmittelladen als Kreuzungspunkt das geheime Kraftzentrum dieses verzweigten Films, der mit bewundernswerter Leichtigkeit zwischen Heiterkeit und Schwere changiert.

Dass die beiden Protagonisten mit der Aussicht auf vorbeifahrende Züge wohnen, verstärkt zusätzlich ihr Gefühl der Einsamkeit. Mélanie (Ana Girardot) und Rémy (François Civil), beide um die 30 Jahre alt, leben Wand an Wand in unterschiedlichen Häusern. Sie teilen die Perspektive und ihre jeweiligen Sehnsüchte, ihre Wege kreuzen sich immer wieder und doch kennen sie sich nicht.

Cédric Klapisch erzählt von ihren parallelen Leben deshalb in einer durchgehenden Parallelmontage der Ereignisse und Begebenheiten, die auf diese Weise manchmal in einen Dialog zu treten scheinen. Weil sich beide in psychotherapeutische Behandlung begeben, erzeugt die Montage der Therapiegespräche eine überraschende Schnittmenge von Ähnlichkeiten und geheimen Verbindungen, in denen die Satzfragmente zu einer langen Kette spiegelbildlicher Gemeinsamkeiten verschmelzen.

Sowohl Mélanie als auch Rémy sind Singles auf der Suche nach Liebe. Während die Laborantin unter der Trennung von ihrem Freund leidet und sich deshalb in sich einigelt, wird der Lagerarbeiter von schlaflosen Nächten geplagt, denn sein unsicheres Arbeitsumfeld befindet sich gerade in einer Phase der Umstrukturierung. Geradezu verloren wirkt der etwas schwerfällige junge Mann zwischen den hohen Regalen der riesigen Lagerhalle.

Mélanies Blick durchs Mikroskop wiederum scheint diese Verlorenheit in die Welt der Mikroorganismen zu übertragen. Beider Austausch mit ihren jeweiligen Psychotherapeuten, die von Klapisch mit liebevoller Ironie in ihrer Gegensätzlichkeit gezeichnet werden, führt schließlich zurück zu traumatischen, unverarbeiteten Familiengeschichten.

Im verzweigten Erzählkosmos der parallelen Handlungsstränge und ihrer vielen, erhellenden Nebengeschichten akzentuiert Cédric Klapisch immer wieder zufällige Begegnungen sowie spiegelbildliche Entsprechungen. Mit elaborierter Erzählökonomie, visueller Gestaltungskraft und einem sehr menschenfreundlichen Blick zündet Klapisch – metaphorisch gesprochen – den "Funken" für jene "chemische Reaktion", die zum "Austausch mit Fremdkörpern" führt. Dass es dafür der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bedarf und damit vor allem auch der Fähigkeit, sich selbst anzunehmen und zu lieben, müssen die beiden sympathischen Helden in einem schmerzlichen Prozess der Selbstanalyse lernen.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU: am 14. und 19. März.