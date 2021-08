Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Während dichte Nebelwolken über das Meer ziehen, erzählt Jean-Claude Carrière bei einem Strandspaziergang die Geschichte des mythischen Schutzvogels Simurgh, der von anderen Vögeln am Berg Qaf gesucht wird. Dabei zeichnet der französische Schriftsteller und Drehbuchautor das schillernde Fabelwesen der persischen Mythologie mit einem Stock in den Sand. Als die Vögel schließlich nach langer Suche den Ort der Wahrheit erreichen, erblicken sie im König der Vögel ihr eigenes Spiegelbild. Dann löscht eine ausgreifende Welle Carrières Zeichnung und das Abbild der Ewigkeit verschwindet. Sein Traum sei es, dereinst mit Ganesha, jenem elefantenköpfigen Gott, der die vielen Verse des alten indischen Epos Mahabharata aufgeschrieben haben soll, den Weltraum zwischen den Sternen zu durchwandern und sich dabei Geschichten zu erzählen. Diese von fernher kommenden Erzählungen seien nicht nur schön, sondern sie machten den Menschen auch manchmal besser.

In Juan Carlos Rulfos 2011 entstandenem Dokumentarfilm "Carrière, 250 metros", zu dem der aus dem Off erzählende Porträtierte die Texte selbst geschrieben hat, sind damit die wesentlichen Themen angesprochen. Auch wenn der 1931 geborene Jean-Claude Carrière die wichtigsten Stationen seines Lebensweges nachzeichnet, Orte, Freunde und Weggefährten besucht sowie sich an entscheidende Begegnungen erinnert, bietet der Film kein Werkporträt seines künstlerischen Schaffens. Das intime Selbstporträt, das Carrière als einen altersweisen Philosophen zeigt, ähnelt eher einer fortlaufenden Reflexion über Leben und Tod, Bleibendes und Vergehendes sowie über das Geschichtenerzählen. Dessen "Zement des Imaginären", bestehend aus Mythen, Göttern, Helden und Illusionen, verbinde die Menschen aller Zeiten miteinander.

Seine wesentliche Verwurzelung in seinem südfranzösischen Geburtsort Colombières-sur-Orb betonte Carrière auch beim Besuch der Heidelberger Literaturtage im Jahr 2016. Daraus erwachse, so sagt der Schriftsteller im Film, nicht nur eine innere Stabilität, sondern auch eine starke Verbindung zur Vergangenheit. Am Familiengrab erklärt er, dass dieses nur etwa 250 Meter von seinem Geburtshaus entfernt liege und dass er hierher einmal zurückkehren werde. Dann beginnt seine Reise, die ihn zunächst nach Paris führt, wo er den Komiker Pierre Étaix trifft und seinen langjährigen künstlerischen Weggefährten Peter Brook im Théâtre des Bouffes du Nord, Carrières Lieblingsort, besucht. Im spanischen Toledo erinnert er sich an seine rituellen Arbeitstreffen mit dem surrealistischen Filmregisseur Luis Buñuel und in New York – für ihn die "Signatur des Planeten" – ist er mit der Fotografin Mary Ellen Mark und Miloš Forman verabredet. Weitere Stationen seiner Lebensreise sind das geheimnisvolle Mexiko und das visionäre Indien, wo für ihn der obdachlose, hungernde Mensch zu einem möglichen Bild der Zukunft wird.

Immer wieder registriert der sensible Beobachter und zärtliche Menschenfreund Spuren der Veränderung und des Zerfalls. Nichts scheint geblieben zu sein von den einstigen Träumen und Utopien. Alle Reisen führten nur zu anderen Reisenden. Und doch diene das Reisen vor allem der Selbstbegegnung, auch wenn im Verhältnis zur unbelebten Natur der Steine die Zeitspanne dafür relativ knapp bemessen sei. Im Februar dieses Jahres ist der diesbezüglich tief blickende Jean-Claude Carrière zu seinem Herkunftsort zurückgekehrt, um von dort aus zusammen mit mythischen und legendären Gesprächspartnern seine lange Wanderung zwischen den Sternen anzutreten.

