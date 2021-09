Eberbach. (RNZ) Wenn man 2020 als ganz kleine JazzMe-Reihe mit zwei Konzerten nimmt, findet JazzMe im September 2021 zum 19. Mal statt. Vom 3. bis 26. September wird Jazzfreunden ein abwechslungsreiches Programm geboten. Erfrischend, traditionell, fetzig, schwungvoll und bestens unterhaltend – die Red Hot Dixie Devils ziehen die Hörer vom ersten Ton an in ihren Bann und nehmen sie mit auf eine wundervolle Reise durch den New-Orleans-Jazz und die Swing-Ära. Die roten und heißen Dixie-Teufel eröffnen JazzMe am Freitag, 3. September, 20 Uhr, in der Stadthalle.

Geschmackvoll gespielter Straight ahead Westcoast Jazz erwartet die Zuhörer am Samstag, 4. September, ab 20 Uhr mit dem Davide Petrocca Organ Groove Quartet. Das ist die Klangästhetik der 60er Jahre im Stile eines Jack Mcduff oder Jimmy Smith Trio, mit sonorem Hammondorgel-Einschlag und sattem Tenorsaxsound des Landesjazzpreisträgers Sandi Kuhn.

Die Trägerin des Jazz-Preises Baden-Württemberg 2019, Olivia Trummer (Piano, Vocals), ist am Freitag, 10. September, zu Gast in der Stadthalle mit ihrer kongenialen Partnerin Hadar Noiberg (Flute, Effects, Loops). No School like old School – Alexander Bühl, Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2018, begeistert mit seinem mehrfach preisgekrönten Quintett am Samstag, 11. September.

Kjell Kitzing & Lajos Meinberg sind Preisträger beim Bundeswettbewerb Jugend Jazzt 2019. Das eher ungewöhnlichen Jazz-Duo mit Klavier-Gitarre kommt am 12. September nach Eberbach. Den Abschluss von Jazz-Me 2021 bildet der Jazz-Gottesdienst in der Michaelskirche am 26. September bei freiem Eintritt. Wie schon in den Vorjahren dürfen sich die Zuhörer freuen auf das Christoph Georgii Trio mit Olaf Schönborn als Gast am Saxofon.

Info: Eberbach, 3. bis 26. September, Jazztage JazzMe, Stadthalle/Michaelskirche. Karten für 10 Euro und Programminfos unter www.jazzme.de.