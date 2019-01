Von Heribert Vogt

Heidelberg. Die Geistesgeschichte von 5000 Jahren wehte durch den großen Hörsaal 13 der Neuen Universität Heidelberg. Beim Auftritt des Ägyptologen Jan Assmann im Rahmen von Dieter Borchmeyers Vorträgen zur Kulturtheorie platzte Saal 14 durch den Publikumsandrang aus allen Nähten, sodass in den größten Hörsaal gewechselt werden musste, und auch der war fast gefüllt. Dennoch vermochte Assmann - "an meiner Alma Mater" -, mit fesselnden Ausführungen über altägyptische Vorstellungen der Weltentstehung die Zuhörer zu entführen: zunächst Jahrtausende zurück, dann vorwärts bis ins Weimar Goethes und darüber hinaus - alles mit modernster PowerPoint-Technik.

Aber Assmann begann mit einem Rückgriff auf den Heidelberger Philosophen Karl Jaspers. Dieser hatte 1949 in dem Buch "Vom Ursprung und Ziel der Geschichte" seine Theorie der Achsenzeit dargelegt. Demnach gab es etwa während der Jahrhunderte um 500 v. Chr. in mehreren Kulturkreisen einen geistigen Durchbruch von etwas Neuem, das unsere Welt bis heute bestimmt: Die Menschheit tat einen Sprung. Und diese Epoche sei eine "Achse" der Weltgeschichte: Alles Vorhergehende läuft darauf zu, alles Nachfolgende greift darauf zurück. Ausgenommen davon waren jedoch Mesopotamien und das alte Ägypten.

Ein anderer Großer der Philosophie, Jürgen Habermas, hat seit zwanzig Jahren immer wieder auf Jaspers’ These zurückgegriffen. Denn vor 2500 Jahren wurden die Weichen für philosophische Grundfragen gestellt. Wesentliche damalige Innovationen sieht Habermas im Monotheismus und in der Philosophie - es kam zu einem Durchbruch aus der Sphäre des mythischen Denkens, sodass nun die Ausbildung zusammenhängender Weltbilder möglich wurde. Vor diesem Hintergrund betrachtete Assmann einen Mythos, der nochmals genauso weit vor diese Wendezeit zurückverfolgt werden kann, wie wir heute von der Achsenzeit entfernt sind, nämlich nochmals 2500 Jahre: Es handelt sich um den Mythos der Weltentstehung von Heliopolis, der im alten Ägypten einen zentralen Rang einnahm.

Die ältesten Texte dieses Mythos finden sich in den Grabkammern der Pyramiden des Alten Reichs. In der 5. Dynastie, während des 23./24. Jahrhunderts v. Chr. begann man, die Wände mit Ritualbüchern zu beschriften, die bereits einige Jahrhunderte alt waren. Und dieser Mythos bildete in der Folge eine große Tradition aus. Darin steht anstelle eines außerweltlichen Schöpfers, der die Welt aus dem Nichts oder einer chaotischen Ur-materie erschafft, die Entwicklung der Welt aus Gott selbst. Werden und Entstehen sind zentrale Begriffe dieses Weltbildes, das durch den Skarabäus symbolisiert wird.

Wurde nicht bereits hier ein reflektierender Standpunkt gewonnen? Für Assmann kommen diese Vorstellungen unserer gegenwärtigen Konzeption des Urknalls recht nahe. Er sieht darin schon einen Durchbruch in Richtung auf eine Theorie der Weltentstehung, die den entsprechenden achsenzeitlichen Spekulationen an Tiefe nicht nachsteht.

Im alten Ägypten erschien das Chaos keineswegs als Nichts, sondern als Urschlamm voller Keime des Werdens. Daraus erhob sich nach der Schöpfungslehre von Hermopolis der Sonnengott durch Selbstentstehung. Nach ägyptischer Vor-stellung existierte die Vorwelt weiter. Demnach kam auch die jährliche Überschwemmung des Nil aus dem unter der Erde existierenden Urwasser. Und die Sonne ging jeden Morgen wie beim ersten Mal aus der Urflut auf.

Die Fortdauer des Urzustands vor der Weltentstehung ist im ägyptischen Weltbild wohl der fremdartigste Punkt. Er ist entscheidend: Denn die Zeit kann in sich selbst zurücklaufen, alles Zeitliche sich erneuern. Selbst die Toten sollten mit Nilwasser verjüngt werden. Und bei den Lebenden kann der alte Mensch abgestreift, ein neuer angelegt werden.

Für die Fortexistenz des Vorweltlichen und damit das Geheimnis der Regeneration der Zeit haben die alten Ägypter ein bildmächtiges Symbol gefunden: die Schlange, die sich in den Schwanz beißt - den Ouroboros. Dieses Symbol taucht erstmals auf einem der Goldschreine im Grab des Tutenchamun auf (um 1340 v. Chr.), auch hier im Zusammenhang mit dem Sonnengott und seiner nächt-lichen Regeneration. Der Ouroboros verweist auf die zyklische, in sich selbst zurücklaufende Zeit, und er stellt ein Symbol der Unendlichkeit dar. Dieses Bild hat eine große Karriere durchlaufen, weit über Ägypten hinaus und auch etwa in der Spätantike.

Assmann schlug aber sogar einen Bogen von Heliopolis bis nach Weimar, wo sich in der Stadtkirche auf der Grabplatte von Johann Gottfried Herder ein Ouroboros findet. Dieser ist bereits in alchemistischen Handschriften des Mittelalters anzutreffen, auch etwa in Gestalt eines Drachens. Der Ouroboros stand für ewiges Leben.

All diese Vorstellungen gelangten bis zu Herder und Goethe in Weimar, die im Winter 1785/86 im Hause der Frau von Stein zu dritt Gespräche darüber führten. Ägypten galt im 18. Jahrhundert als die Urheimat der natürlichen Theologie. Die Begeisterung für die alte Nil-Kultur spielte auch in der damaligen Blüte der Geheimgesellschaften eine wichtige Rolle, Herder wie Goethe waren Freimaurer. Und von Weimar strahlte diese Faszination noch weiter aus. Nach Jan Assmann hat sich bereits im alten Ägypten ein zusammenhängendes Weltbild ausgebildet, das als "Unterstrom der abendländischen Religions- und Geistesgeschichte weiterlebte".