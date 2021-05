Der Verleger Georg Stein (o.r.) begründete mit seinem ersten Bob-Dylan-Buch den Palmyra-Verlag. Die weiteren Aufnahmen im Uhrzeigersinn: Bob Dylan mit Joan Baez 1965, mit Rabbi Cunin in den USA (undatiert), im Mai 2012 im Weißen Haus, bei einem Live-Auftritt im Spanischen Lleida 1998 und 1978 während der Europa-Tour. Fotos: dpa/AFP

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Der Heidelberger Verleger Georg Stein (65) ist nicht nur Dylan-Experte, sondern auch Herausgeber einiger Dylan-Bücher. 1987 fuhr er Dylans Tourbus quer durch Europa hinterher und veröffentlicht im Anschluss sein erstes Buch im von ihm gegründeten Verlag Palmyra, der sich neben der Musik um das Thema Nahost kümmert. Das Startkapital von 10.000 Mark lieh Stein sich von seinen Eltern – der Beginn einer verlegerischen Erfolgsgeschichte. Klaus Welzel sprach mit Stein über die Marotten des Meisters und wie es ihm einmal beinahe gelungen wäre, Dylan zu Hause zu besuchen.

Wie nah kamen Sie während der "Temples-In-Flames-Tour" 1987 Bob Dylan?

Für Dylan-Verhältnisse kam ich ihm eigentlich ziemlich nah, obwohl das eine seiner schlechtesten Tourneen war. Dylan war schon seit den Konzerten mit Grateful Dead im Jahr 1986 physisch und psychisch in keinem guten Zustand. Wie er später selbst zugab, war er alkoholbedingt sehr schlecht darauf, was man ihm auch ansah. Das war wohl auch der Grund, warum er ein fast komplettes Fotografierverbot verhängt hatte.

Was bis heute so ist.

Offizielle Fotos konnte ich nur von dem Auftaktkonzert in Dortmund machen. Die Bedingungen waren: nur drei Fotografen, nur während der ersten drei Songs und ohne Blitz. Irgendwie hatte ich aber nach diesem Konzert das Gefühl, ihm auf dieser Tour irgendwie näher kommen zu können. Ich bin ihm dann durch ganz Europa hinterher gereist, war bei etwa 20 Konzerten dabei, unter anderem auch in Tel Aviv und Jerusalem.

Ging die Hoffnung auf eine Begegnung in Erfüllung?

Nach dem Konzert in München, morgens um halb Drei, konnte ich in einem Raststättenkiosk an der Brenner-Autobahn kurz mit ihm sprechen – versteht sich, dass das kein Interview wurde. Er kaufte sich einen Tirolerhut und tanzte damit auf dem Parkplatz herum.

Wirkte er unnahbar oder arrogant?

Na ja, was heißt unnahbar. Es war halt mitten in der Nacht und auf dem Weg nach Verona zum nächsten Konzert, mit Roger McGuinn, Tom Petty und den Heartbreakers im Tourbus. Es war mir bekannt, wie Bob Dylan auf Journalisten reagiert. Ich hatte dann später den Auftrag vom ZDF, ihn gemeinsam mit Wolfgang Niedecken zu interviewen. Einige Jahre haben wir es versucht und einmal war ich bei ihm sogar zu Hause in Malibu ...

... und war er da?

Ich erhielt über seinen Manager – damals übrigens auch zuständig für Bruce Springsteen und Vermögensverwalter von John Lennon – tatsächlich einen Termin. Die Adresse war "Bluewater 29000", ganz in der Nähe von Madonna und Thomas Gottschalk, dem dort dann später sein Haus abgebrannt ist. Ich bin also dahin, wobei es schon im Vorfeld hieß, bei Dylan weiß man ja nie. Kurzum: Dylan war dann am frühen Morgen spontan irgendwohin gefahren – er war also nicht da. Ein weiterer gescheiterter Versuch.

Zurück zur Tour: Spielte er jeden Abend das gleiche Programm?

Er hatte im Rahmen der Temples-In-Flames-Tour 56 Lieder im Repertoire, gespielt hat er aber im Schnitt nur 14 Songs, zwölf im normalen Programm und zwei als Zugabe. Nur beim Tournee-Abschlusskonzert mit George Harrison in der Londoner Wembley Arena spielte er sechs Lieder mehr. Vielleicht war er froh, dass die Tour zu Ende ging. Er hatte zum Schluss ja auch Probleme mit der Stimme.

Wie würden Sie die Kommunikation mit seinen Fans beschreiben?

Über das Problem der Erwartungshaltung der Fans ihm gegenüber könnte man ganze Bücher schreiben. Meist kommt er auf die Bühne ohne das Publikum zu begrüßen, stellt nur kurz die Band vor – das war’s. Ich habe etwa 100 Konzerte von ihm gesehen. Nur einmal, bei einem Konzert in Concord bei San Francisco, als Neil Young unerwartet auf die Bühne kam, hat er ein paar weitgehend unverständliche Worte gemurmelt.

Aber Sie haben mit ihm gesprochen?

Nach dem Konzert 1987 in München sagte mir der Tourmanager, dass Dylan vielleicht gegen halb Zwei für ein Interview bereit sei. In der Tat kam er um Viertel vor Zwei aus seinem Zimmer im Hotel Bayerischer Hof und machte sich – so wie das auch Udo Lindenberg schon länger praktiziert – auf zu einem nächtlichen Spaziergang. Gut versteckt unter seiner Kapuze ging er mit seinen Bodyguards Richtung Hofbräuhaus. Das Interview war natürlich vorbereitet; aber dann stand Dylan fast eine halbe Stunde vor dem Hofbräuhaus, redete mit Fans und gab ihnen Autogramme – das Gespräch mit ihm fand dann "aus Zeitgründen" nicht mehr statt.

Diese Tournee war ja letzten Endes der Grundstein für Ihren Palmyra Verlag. Haben Sie Bob Dylan Ihr Buch über die Tournee geschickt?

Natürlich. Obwohl ich wusste, wie Dylan zu solchen Büchern steht – und erst recht zu Fotos. Wolfgang Niedecken schreibt ja auch in seinem Vorwort zu dem Buch, wie unmöglich Dylan zu der Zeit aussah. Das Buch habe ich ihm trotzdem geschickt, ebenfalls Tom Petty und seiner Begleitband. Auch Tony Garnier, Dylans Dauer-Tour-Bassist, habe ich einmal ein Exemplar überreicht. Ganz süffisant bemerkte er: "Oh, ich weiß. Dylan liebt solche Bücher"! (lacht)

Ihr zweiter Verlagsschwerpunkt ist der Nahe Osten. Hat sich Dylan je zu dem Thema geäußert?

Nur insofern, dass er jüdischer Herkunft ist. So gibt es auch die Fotos von der Bar-Mizwa-Feier eines seiner Söhne vor der Klagemauer in Jerusalem. Ein anderes Bild zeigt ihn in Jerusalem, wo er auf dem Ölberg mit einem Stein in der Erde kratzt – ganz sicher ein metaphorisches Motiv zu seiner ewigen Identitätssuche. Direkt zum Nahostkonflikt geäußert hat er sich meines Wissens nie. Aus dem Jahr 1983 gibt es auf dem von Mark Knopfler mitproduzierten Album "Infidels" allerdings den Song "Neighborhood Bully", in dem er indirekt und ziemlich plakativ über Israel singt aber auch die Jahrhunderte alte weltweite Judenfeindschaft thematisiert.

Was bleibt von Bob Dylan?

Er wird sicher wie kein zweiter Rockmusiker in die Kulturgeschichte eingehen – nicht nur wegen des Nobelpreises. Er hat die Rockmusik textlich und musikalisch revolutioniert, wie oft über ihn gesagt wird. Ich erinnere hier nur an einen Song wie "Every Grain of Sand" – ein zutiefst religiös-philosophisches Bekenntnis.

Das beste Dylan-Konzert, das Sie selbst live erlebt haben?

Das war 1978 das legendäre Konzert auf dem früheren Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Dylan wollte dort erst nicht auftreten und musste von Konzertveranstalter Fritz Rau überredet werden. Dann Dylan mit dem Rücken zu Hitlers ehemaliger Bühne vor 70.000 Besuchern und mit Eric Clapton bei der Zugabe – eines seiner wichtigsten Konzerte, wie er selbst immer wieder mal betont hat. Herausragend war auch das Konzert bei den Jazz Open in Stuttgart 2019 und natürlich der Auftritt 1987 in Ostberlin. Fritz Rau hatte für Westberlin nur etwa 5000 Tickets verkauft. Dann rief die FDJ an und sagte, wir können das in Ostberlin veranstalten. Das Ergebnis war das erste große Rockkonzert in der DDR mit einem Musiker aus dem Westen und mit 80.000 Besuchern. Lustig war ein Plakat in dem atheistischen Staat mit der Aufschrift: "Shalom Bob – Jesus is the Lord" (lacht).

Auch wenn es nie zu einem Interview zwischen Ihnen und Dylan kam: Was hätten Sie ihm gerne gesagt?

Ich hätte ihm gesagt, dass er auch mich über Jahrzehnte sehr eng in vielen Phasen meines Lebens begleitet hat. Und dass ja auch er auf der ewigen Suche ist nach Identität, Erkenntnis und Wahrheit. Wie Dylan in seinem Buch "Chronicles" schreibt, war er im Rahmen seiner Tour 1987 in seiner größten Kreativitätskrise. Wie er sich damals beim Konzert in Locarno – als ich mit meiner "versteckten Kamera" wenige Meter vor ihm unter den Zuschauern stand – mit seiner "eigenen Zauberformel den Teufel austrieb", das hätte ich ihn gerne gefragt.

Die besten Dylan-Cover-Songs

Die Oeuvre des Bob Dylan hält so viele Überraschungen und Inspirationen bereit, dass es lohnt, sich der Cover-Versionen anzunehmen.

Knocking on Heavens Door: Die ohnehin unsterbliche Ballade haben Guns’n’Roses so verfeinert, dass man sich wundert, warum der Meister selbst nicht im Refrain dieses ikonische "Hey hey hey yeah" eingefügt hat.

To Make you Feel my Love: Die dramatische Klavierbegleitung und der trotzig-flehende Gesang von Billy Joel (Foto) machen den Song perfekt.

Unfassbar vill Rään ist Wolfgang Niedeckens geniale Variante von "A Hard Rain’s A-Gonna Fall" – das sich mit harter E-Gitarre und arabesken Verzierungen entlädt wie ein Gewitter nach einem extrem heißen Sommertag in Nordafrika.

Gotta Serve Somebody: Schon das Original, das Dylan mit Mark Knopfler aufnahm, hatte Groove und Gospel. Aber was Bluesröhre Mavis Staples hier herausholt, ist einfach eine andere Liga.

The Migthy Quinn: Wieso eigentlich Cover? Manfred Mann haben das Lied noch vor Dylan veröffentlicht – und mit der monumentalen Fassung quasi das "Original" gesetzt.

Früher oder später: Typ trifft Mädel und verliert sie an anderen Typen – die Story von "One of us must know (sooner or later)" ist so universell, dass sie auch im Wiener Dialekt von Wolfgang Ambros passt.

Every Grain of Sand: Einen der intensivsten Songs Dylans interpretiert Emmylou Harris mit ihrer brüchig-sehnsuchtsvollen Stimme noch eindringlicher.

All Along the Watchtower: Gitarrengott Jimi Hendrix hat aus Dylans Schrammelnummer nur ein Jahr später einen Song für die Ewigkeit gemacht.

Señor (Tales of Yankee Power): Bluegrass-Ikone Tim O’Brien hat mit "Red on Blonde" ein ganzes Dylan-Album aufgenommen, Señor ist der schönste Song.

With God on our Side: Ein lässiger Beat statt Gitarrengeknarze, Streicher und Klavier statt schneidender Mundharmonika-Klänge: K’Naan transportiert die Protesthymne ins Südafrika des 21. Jahrhundert.

I Shall be Released: Eine Liveversion zum Feuerzeuge-Schwenken: Eddie Vedder bringt die Leidenschaft, Jack Johnson sorgt für die Erdung und Zach Gill legt sich wie eine Brücke dazwischen.

Boots of Spanish Leather: Ein ergreifendes Duett. Dabei heben sich Mandolin Orange – Andrew Marlin und seine Frau Emily Frantz – das beste bis zum Schluss auf. Der ideale Soundtrack, egal ob für Heim- oder Fernwehgeplagte.