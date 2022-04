Hockenheim. (RNZ) "Glanz auf dem Vulkan" nimmt das Publikum mit in das Berlin der wilden 20er-Jahre. Die Sündenstadt, die aufregende Metropole. Ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Boheme den Tanz auf dem Vulkan, als gäbe es kein Morgen. Opiumrausch, Absinth-Parties, Dadaismus, Anarchismus, zertanzte Schuhe, durchliebte Nächte.

Miss Evi und Mr. Leu, die Macher der Show, entführen die Zuschauer in eine eklektische und exzentrische Musik-Revue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Mit dem Berlin-Show-Orchester The Glanz und einem schillernden internationalen Künstlerensemble geht es auf eine rasante und vergnügliche Reise in eine faszinierende Zeit. Charleston, Shimmy, Swing, Blues und Jazz: Bei The Glanz glühen die Finger, brennen die Lippen, bebt der ganze Körper.

Die Show verkörpert den Freigeist und die ungezügelte Leidenschaft der Epoche und taucht ein in eine glanzvoll-magische Welt. Der Zuschauer kann sich zurücklehnen und fallen lassen in Ekstase, Laster, Melancholie und Vergnügen – und das ist nicht nur etwas für Fans der Serie "Babylon Berlin".

Info: Hockenheim, Samstag, 23. April, 20 Uhr, Stadthalle. Karten von 29,50 bis 39,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.