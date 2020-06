Joana Mallwitz gilt als ein Ausnahmetalent. Sie wurde 1986 in Hildesheim geboren. Als 13-Jährige begann sie ihre musikalische Ausbildung, studierte Dirigieren und Klavier in Hannover. Mit 19 Jahren begann sie ihre Laufbahn als Solorepetitorin am Theater Heidelberg, wo sie nach ihrer ersten Spielzeit zur Kapellmeisterin aufstieg. Zur Spielzeit 2014/2015 wechselte sie ans Theater Erfurt – als damals jüngste Generalmusikdirektorin Europas. Seit zwei Jahren ist Joana Mallwitz Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg. Im vergangenen Jahr kürten Kritiker der Zeitschrift "Opernwelt" sie zur Dirigentin des Jahres.