Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Wie reagierst du, wenn dir plötzlich dein Doppelgänger, ja, dein identisches zweites Ich, gegenüber steht? Versuchst du, ins Gespräch zu kommen? Oder nimmst du überfordert Reißaus? Werdet ihr beste Freunde, die sich verstehen wie sonst niemand auf der Welt, oder bist du gerade deinem Todfeind begegnet? Und was passiert mit deinen Liebsten? Musst du sie von nun an mit deiner Kopie teilen? Oder ziehst du dich zurück, weil du weißt, dass sie mit dem anderen besser dran sind? Sieben Fragen, auf die Hervé Le Tellier in seinem neuen Roman "Die Anomalie" sieben unterschiedliche Antworten gibt.

Wie der französische Erfolgsautor im Heidelberger DAI verrät, hat er sich nicht nur für jeden seiner Protagonisten eine Biografie ausgedacht, die die jeweilige Reaktion plausibel macht. Nein, das wäre noch zu einfach: "Jede der Figuren ist einem eigenen Literatur-Typus zuzuordnen", erklärt Le Tellier, dessen Ausführungen am Dienstagabend– passend zum Thema – von einem Dolmetscher-Doppel simultan übersetzt werden.

Romy und Jürgen Ritte haben auch "Die Anomalie" ins Deutsche übertragen. Keine einfache Aufgabe. Denn der raffinierte Roman, den bereits über eine Million Franzosen verschlungen haben, enthält eben beides: Elemente eines Tom-Clancy-artigen Politthrillers und einer romantischen Komödie à la "Notting Hill". Der Leser begegnet dem depressiven Geschwurbel eines existenzialistischen Autors, genauso wie einem anrührenden Melodrama. Alles in allem: prall gefüllte 345 Romanseiten also, die man erst mal zusammenhalten muss. Aber so souverän und dezent amüsiert sich der in schlichtes Schwarz gekleidete Schriftsteller in Heidelberg präsentiert, so mühelos unterhält sein Werk – auch auf Deutsch.

Der Plot ist schnell erzählt. Im Abstand von drei Monaten gerät die gleiche Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York in Turbulenzen. Die Folge: Sie landet zweimal, die Passagiere gibt es doppelt. Was für ein Unsinn! Das denken zumindest die Geheimdienst-Agenten und Wissenschaftler sowie die politischen, militärischen, religiösen und gesellschaftlichen Führer, die nach und nach mit dem Phänomen betraut werden. Von den Passagieren ganz zu schweigen. Bevor sie ihren Doubles begegnen, werden der krebskranke Pilot David, die kleine Sophia, der homosexuelle Popstar Slimboy, Anwältin Joanna, Auftragsmörder Blake und ihre Leidensgenossen auf der Militärbasis McGuire in New Jersey festgehalten. Der sich von dort weiter spinnende Abenteuerroman stellt aber nur eine Seite der Medaille dar.

Ihn habe auch das Gedankenexperiment interessiert, das einen Dopplungseffekt erst möglich macht, erzählt Le Tellier im Gespräch mit den Rittes. Um zu erklären, wie sich die Flugpassagiere beim Durchqueren einer Cumulonimbus-Wand über dem Atlantik aufspalten können, zieht der Autor den schwedischen Philosophen Nick Bostrom heran. Nicht nur das Übersetzer-Ehepaar kommt im voll besetzten DAI leicht ins Schlingern, als Le Tellier über dessen Theorie von der Welt als digitaler Simulation referiert. Beistand gibt es von unerwarteter Seite. Er habe den amerikanischen Präsidenten, der, wie es im Roman so schön heißt, "Ähnlichkeit mit einem fetten Barsch unter blonder Perücke aufweist", ganz bewusst eingeführt, berichtet der Autor. Durch ihn seien die Wissenschaftler-Figuren gezwungen, ihre Erkenntnisse so verständlich wie möglich zu formulieren.

So braucht auch der Leser nicht zwingend den Physik-Leistungskurs belegt zu haben, um Le Telliers Wirbel von einem Roman zu schätzen. Ganz im Gegenteil: Wer auf diese Fülle von Einfällen und Referenzen mit Ablehnung reagiert, darf getrost als Anomalie bezeichnet werden.

Info: Hervé Le Tellier: "Die Anomalie", übersetzt von Romy und Jürgen Ritte, Rowohlt, 352 S., 22 Euro.