Das „Trappensee-Schlösschen“ in Heilbronn wird zum Literaturhaus. Foto: Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Nun wird es also wahr, das "Literaturhaus Heilbronn" wird Ende Juli mit einem Festwochenende eröffnet. Erst vor wenigen Wochen hat der Gemeinderat der Stadt die letzten finanziellen Mittel dafür freigegeben, das Programm abgesegnet – trotz Corona. Das "Literaturhaus" war ein Wahlversprechen von OB Harry Mergel, ein "Literaturhäusle" ist es geworden, untergebracht in einem "Schlössle".

Das "Trappensee-Schlösschen", ein Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert, im barocken Stil umgebaut und Ende der 1970er Jahre von der Stadt erworben, ist für knapp eine Million Euro unter Mitsprache des Denkmalschutzes für seine neue Bestimmung saniert, um- und ausgebaut worden. Die Insellage in einem kleinen See in einem großen Park biete dem Auge die perfekte Idylle. Von der Quadratmeterzahl passte es für eine vierköpfige Familie, größere Veranstaltungen werden extern stattfinden.

In der Ankündigung der Stadt heißt es: "Das Schlösschen wird ab Ende Juli 2020 als Literaturhaus Heilbronn mit dem Anker Kleist-Archiv Sembdner für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Neben Lesungen zeitgenössischer Autorinnen und Autoren, Vorträgen, Tagungen und Workshops und kleineren Wechselausstellungen bietet das Literaturhaus im Trappensee-Schloss auch Platz für standesamtliche Trauungen." Diese "Doppelfunktion" ist nicht nur eine Referenz an die romantische Lage, sondern auch an die Stadtkasse.

Andererseits: Dem Leiter des Literaturhauses, dem Literaturwissenschaftler Dr. Anton Philipp Knittel, wurden ein ansehnlicher Jahresetat (80.000 Euro) und ausreichend Personal für sein ambitioniertes Programm zugestanden. Wegen der Corona-Pandemie fiel davon schon einiges aus, nachgeholt wird aber eine Lesung mit Arnold Stadler. Der Büchner-Preisträger sagte schon 2018 bei der Beschlussfassung: "Wenige Städte haben für mich einen so literarischen Klang wie Heilbronn. Es ist also eine schöne Nachricht, dass diese Stadt nun endlich ein Literaturhaus haben wird und dass nicht irgendeiner, sondern Anton Knittel, der schon seit langem in Heilbronn und weit darüber hinaus im ganzen Sprachraum auf dem Feld der Literatur höchst erfolgreich gewirkt hat und wirkt, der erste sein soll, der dieses Haus der Sprache und der Literatur leiten wird."

Kürzer fasste sich Martin Walser: "Lieber Anton Knittel, dass Sie in Heilbronn für die Literatur sorgen, freut mich außerordentlich! Ich gratuliere den Heilbronnern und ich gratuliere Ihnen. Die Literatur ist das Licht, das uns alle erleuchtet. Heilbronn darf sich freuen! Und ich freue mich auch. Ich wünsche diesem langerhofften Kind ein schönes Wachsen und Gedeihen und auch ein langes Leben."

Fast abgeschlossen ist ein offener Wettbewerb zur Eröffnung, verbunden mit einer Dauerausstellung zu Heilbronner Autoren oder solchen mit besonderer Beziehung zur Stadt, wie Wilhelm Waiblinger, der wilde Dichter und erste Hölderlin-Biograph, wie Kleist, dessen "Käthchen" die Stadt ihren Platz in der Weltliteratur verdankt, wie Justinus Kerner, der seine Weinsberger Idylle gerne für die bessere Gesellschaft von Heilbronn verließ, oder auch wie Ernst Siegfried Steffen (1936-1970), dem vergessenen Knastpoet aus prekären Verhältnissen mit der kurzen Popularität dank seiner bei Luchterhand verlegten Gedichte "Lebenlänglich auf Raten".

Selbstredend zählt auch Theodor Heuss dazu, der spätere RNZ-Herausgeber und erste Bundespräsident: Sein Wirken als Publizist begann in Heilbronn. Von ihm führt auch eine Verbindung zu dem Heilbronner Ludwig Pfau (1821-1894), er gilt u.a. als ein Vorvater der FDP. Diesen Schriftsteller, Publizisten, Revolutionär, Übersetzer und Kunstkritiker wird man nächstes Jahr, zu seinem 200. Geburtstag, auch im Literaturhaus entsprechend ehren.

Eine Initiative, es auch nach ihm zu benennen, schmetterte der Gemeinderat aber auf enttäuschende Weise ab, denn hinter der Idee standen auch zwei "Literaten", die gerade Pfaus Gedichte "Freiheit ist das schönste Fest" als Privatdruck herausgegeben haben, der Heilbronner Lehrer, Publizist und Linke-Stadtrat Erhard Jöst und Günther Emig, bis 2018 Leiter des Kleist-Archivs Sembdner.