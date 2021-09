Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Mal ganz abseits aller Kunstbetrachtung, sofern das bei Joseph Beuys überhaupt möglich ist: Zwei Bauwerke in Heilbronn haben einen direkten Bezug zu ihm. Da ist zunächst der Hauptbahnhof, dem er 1945 oder 1946 als hier gestrandeter Kriegsgefangener den Strom abdrehte, um fliehen zu können; ein Erlebnis, das er auch später immer wieder thematisierte. Und dann ist da die Kunsthalle Vogelmann, die vor zehn Jahren mit der Ausstellung "Beuys für alle" eröffnet wurde.

Aus der Stiftung von Ernst Franz Vogelmann war nicht nur die "Eine-Million-Spende" für den Bau gekommen, aus ihren Mitteln wurde zuvor schon ein Konvolut von 300 Beuys-Multipels erstanden, um sie den Städtischen Museen Heilbronn als Dauerleihgabe zu überlassen. Das Jubiläum bietet nun den Anlass, sich Beuys in einer weiteren Ausstellung zuzuwenden. Auch diesmal gibt es eine geographische Verortung: "Ein Woodstock der Ideen, Beuys, Achberg und der deutsche Süden" heißt die Schau mit 82 Arbeiten. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Heilbronner Kunsthalle mit dem Museum Ulm und nimmt Bezug auf die gesellschaftsreformistischen Ideen, Thesen und Manifeste, die bei den BeuysVeranstaltungen des Internationalen Kulturzentrums Achberg (INKA) im Allgäu entstanden. Drei Etagen, bestückt vom realer Objekt bis zu medialen Darstellungen, können nun besichtigt werden. Viele Anreize, Denkanstöße, Emotionen erwarten die Besucher.

Die Kuratorinnen Barbara Martin und Rita Täubner appellieren an alle, die Exponate aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten und neue Beziehungslinien im Beuys-Kosmos zu entdecken. In dem Katalog-Beitrag "Befreites Denken" kann man nachlesen, wie Beuys eigenständiges Denken und Bewusstseinsprozesse mit seinen Werken wecken wollte. Neben hochrangigen Leihgaben und Materialien auch aus dem Archiv des Autors, Verlegers und Beuys-Freunds Rainer Rappmann und einer Auswahl aus den Dauerleihgaben der Vogelmann-Stiftung fehlen weder der berühmte Schlitten noch der Filz, die so typisch sind für das Enfant terrible der Kunstszene. Zu entdecken ist auch die "Rose für die direkte Demokratie", die schön und provokant in ihrem Meßbecher steht – und wie ein Kommentar zur bevorstehenden Bundestagswahl wirkt. Beuys bleibt eben aktuell. Der politische Subtext seiner Objekte, Fotos und Filme kann immer wieder mit dem Hier und Heute in Beziehung gesetzt werden.

Beuys war 1988 bei der Gründung der Grünen in Karlsruhe dabei, der Katalog enthält ein sehr schönes Foto dazu: von ihm und Ministerpräsident Kretschmann als Vollbartträger, heute als Schirmherr der Ausstellung. Viel schwerer zu ertragen als das "Grün" ist das "Schwarz-Weiß" des Films, der Beuys in der spektakulären Auseinandersetzung mit einem Kojoten zeigt. Wer denkt dabei nicht daran, wie "tierisch" sich Menschen gerade jetzt wieder in Afghanisitan verhalten? Deutlich wird dabei auch, dass die umstrittene Aktionskünstlerin Marina Abramovic (von der derzeit eine Ausstellung in Tübingen zu sehen ist) eigentlich nur eine Epigonin von Beuys ist.

Info: "Ein Woodstock der Ideen. Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden", bis 28. November in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn.