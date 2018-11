Heidelberg/Schwetzingen. (sal) Keine andere Farbe hat so viel Geheimnis und ästhetisches Potenzial wie Blau. Keine andere besitzt eine so interessante Geschichte, ist durch so viele wundersame Phänomene charakterisiert. Kunstinteressierte werden sich an die Ausstellung "Blau - Farbe der Ferne" erinnern, die Hans Gercke 1990 im Kunstverein Heidelberg kuratierte. Mit 125.000 Besuchern wurde sie zu einem sensationellen Erfolg. Schon damals dabei war der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Dietmar Schuth, der heute dem Verein Blau vorsteht.

1995 folgten seine Doktorarbeit über dieses Thema an der Universität Heidelberg sowie ein Forschungsprojekt über Naturfarben. Hinzu kamen Tätigkeiten als wissenschaftlicher Leiter in der Industrie, wo Schuth alten Farben neue kreative Anwendungsmöglichkeiten eröffnete.

2017 eröffnete der passionierte Blau-Fachmann in Schwetzingen ein privates Museum zur Farbe. Es ist das einzige seiner Art weltweit und präsentiert auf zwei Etagen in 15 Räumen eine einmalige Sammlung. Tausend Exponate wurden dafür liebevoll in Szene gesetzt und illustrieren die faszinierende Kultur- und Naturgeschichte dieser wundervollen Farbe. Indigo, Kobalt und Ultramarine sind nur drei Beispiele. Gar nicht zu reden vom Yves-Klein-Blau, das den Künstler weltberühmt machte - und seine Werke Millionen schwer.

Jetzt folgt als Buch zum Museum das "Lexikon der Farbe Blau". Darin beantwortet Schuth viele Fragen. Warum ist der Himmel blau? Warum trägt Maria einen blauen Mantel? Warum steht Blau für Treue? Gibt es die blaue Blume der Romantik wirklich? Was hat Blau mit Alkohol am Hut? 850 Stichworte erzählen und erklären zusammen mit fast 1000 Fotos auf 555 Seiten alle wichtigen kunst- und kulturhistorischen Aspekte der Farbe Blau. Hinzu kommen sprach-, musik- und naturwissenschaftliche Artikel, alles in einer gut verständlichen Sprache, die auch interessierte Laien anspricht.

Verweise stellen die Beziehungen der einzelnen Stichworte zueinander her und entführen den neugierigen Leser so in die wunderbare Welt der schönsten aller Farben. 15 Jahre hat Dietmar Schuth geforscht, bis das Lexikon jetzt auf den Markt gebracht werden konnte; herausgegeben wird es vom Museum Blau. Dass es reich bebildert ist, versteht sich, viele Fotos geben Einblicke in die einzigartige Museumssammlung. Ein Buch zum Schauen und Träumen.

Info: Dietmar Schuth: "Lexikon der Farbe Blau". Ab sofort für 40 Euro erhältlich im Museum, Hebelstr. 4-6, oder per E-Mail: museumblau@t-online.de sowie unter www.museumblau.de