Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Sie schmachten sich an und zoffen sich, sie lieben, hassen und versöhnen sich, sie tanzen Walzer und Tango zusammen, sie singen gemeinsam wunderbare Duette und das seit 30 Jahren auf der Bühne des Heidelberger Theaters. Carolyn "Lucy" Frank und Winfrid "Winni" Mikus sind ein Dream-Team, das sich im Sommer nach Ende dieser Spielzeit trennen wird. Denn die Mezzosopranistin, die am ersten Weihnachtsfeiertag 65 Jahre alt wurde, geht in Rente. Ein wenig Abschiedsstimmung lag also schon in der Luft, doch am Silvesterabend drehten die beiden noch einmal richtig auf.

Intendant Holger Schultze hatte die gute Idee, die Mezzosopranistin und den Tenor in der Revuette "Mit Rolle rückwärts ins Neue" nicht nur bekannte Opern- und Operettenmelodien, sondern auch Chansons und Lieder aus dem Kabarett singen zu lassen. Dritter im Bunde ist Johannes Zimmermann, der am Flügel jeden Spaß mitmachte und bei einem eindrucksvollen Solo zeigte, dass ein wahrer Pianist nicht nur mit den Händen, sondern auch mit Fuß und Stirn Klavier spielen kann.

Carolyn Frank schmachtete Friedrich Hollaenders Ohrwurm "Johnny, wenn Du Geburtstag hast" so hinreißend, dass keiner mehr an das Original von Marlene Dietrich denkt. Ist ja auch schon über 80 Jahre her. Ein kleines Kabinettstück für sich ist das Solo von Winfrid Mikus "Ich bin das Nachtgespenst". Bei grusliger Taschenlampenbeleuchtung inszeniert der Tenor diesen Hollaender-Song so witzig, dass die Zuschauer Lachfältchen statt Gänsehaut bekommen. Zwar sind "Lucy" und "Winni" als Solisten ganz wunderbar, aber gemeinsam sind sie noch viel besser. Denn in Duetten ist spürbar und sichtbar, dass "Lucy" und "Winni" eingespielt sind wie ein altes Ehepaar. In musikalischen Anspielungen und verbalen Reminiszenzen kommt vieles auf die Bühne, was sie als Kollegen miteinander erlebt und spielerisch ausgefochten haben.

Beide erinnerten sich an ihre erste Begegnung. "Der kleine Dicke muss der neue Buffo sein", schmunzelte Carolyn Frank. Während Winfrid Mikus in der "schlanken, (damals) Dunkelhaarigen" sofort den Mezzosopran erkannt haben will. Heute hat Carolyn Frank immer noch lange, inzwischen silbergraue Haare, aber das Lied "Nimm Dich in Acht vor blonden Frauen", kapriziös und schelmisch gesungen, hat bei "Lucy" nichts von seinem Zauber verloren.

Da es auch im Theater hinter den Kulissen Eifersüchteleien und Konkurrenzkämpfe gibt, setzen die beiden gleich zu Beginn der knapp 90-minütigen Vorstellung zu einem heiteren Wettstreit an: Wer singt höher? Tiefer? Kann einen Ton länger halten? Schließlich findet Carolyn Frank: "Du hast recht und ich meine Ruhe". Wem das angesichts des geballten Aufeinandertreffens verschiedenster Familienmitglieder unterm Weihnachtsbaum bekannt vorkam, der konnte sich gleich weiter amüsieren bei "Fang nie was mit der Verwandtschaft an".

Ganz fehlen durften die Klassiker aus Oper und Operette natürlich nicht. "Dein ist mein ganzes Herz" (Land des Lächelns) und "Komm mit mir nach Varasdin" (Der Zigeunerbaron) gingen vom Ohr direkt ins Herz. So beschwingt wurden die Besucher dann in die Silvesternacht entlassen, nachdem sie dem fröhlichen Duo begeisterten Applaus gespendet hatte. Wer’s ans Silvester verpasst hat: Für alle Fans gibt es am 12. April noch eine Vorstellung.