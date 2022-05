Von Heribert Vogt

Mitten hinein in unser derzeit labyrinthisches Leben, in dem eine Umwertung vieler Werte stattfindet, führt Thomas Melles Drama "Ode", welches das Schauspiel Köln beim Stückemarkt im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters aufführte. Über mehr als zwei Stunden lang war dort die babylonische Sprach- und Sinnverwirrung zu besichtigen, die aktuell in unserer Empörungsgesellschaft tobt.

Zahlreiche Gruppen und Minderheiten fordern ihre Rechte ein und stellen das überkommene Miteinander infrage. Und zwar bis hin zu Hasstiraden, offenen Feindschaften sowie Vernichtungsstrategien. Diese bedrohlichen Zerfallserscheinungen zeigen sich ganz stark auch im Kulturbetrieb, wie Rafael Sanchez‘ turbulente Inszenierung von Melles Kunstdrama nachdrücklich vor Augen führt. Der Autor war bereits mehrfach beim Stückemarkt vertreten.

"Die Welt ist ein Skandal", heißt es da schon früh auf der von Thomas Dreißigacker gestalteten Bühne. Die angesagte Künstlerin und Professorin Fratzer enthüllt bei einer Vernissage ihre neueste Kreation, die unsichtbar ist. Das lässt – ganz Kultur-like – jede Menge Spekulationen und Interpretationen zu. Wenn da nur nicht der provokative Titel wäre: "Ode an die alten Täter". Denn Letztere kommen aus der Nazi-Zeit. Also das geht schon mal gar nicht. Dann werden rauere Töne angeschlagen. Bald heißt es: "Mach das weg!" Vom "Drecksort Kunst" ist die Rede, und es fallen Schüsse. Allerlei "Debatten-Deppen" melden sich zu Wort, von rechts bildet sich allmählich eine "Wehr" gegen das linke Chaos.

Aber natürlich ist die Entwicklung so plump nicht aufzuhalten. Zehn Jahre später will der Performer und Regisseur Orlando den Aufreger von ehedem auf die Bühne bringen. Dabei zieht er alle Theaterregister von Nacktheit, über Stereotype bis hin zu Gewaltdarstellungen – stößt damit allerdings bei seinen Mitspielern ins Leere. Die alten Mechanismen funktionieren nicht mehr, da sich die sozialen Koordinaten grundsätzlich verschoben haben. In dieses Vakuum dringt die schlichte Wehr vor. Sie fordert auch in der Kunst eine Umkehr in die Vergangenheit, ein Zurück zu Brauchtum und Nationalbewusstsein. Schließlich "stampfen" die Protestler durch die Stadt.

Dieses ganze Hin und Her-Gewoge des außer Rand und Band geratenen Meinungsstreits bringen die Schauspieler Paul Basonga, Nikolaus Benda, Nicola Gründel, Benjamin Höppner, Yvon Jansen, Rebecca Lindauer und Kei Muramoto mit viel Einsatz sowie toller Spiellaune über die Rampe (Kostüme: Maria Roers; Musik: Cornelius Borgolte). Und das ist im Szenario der großen Unübersichtlichkeit rund um die Identität doch ein Hoffnungsschimmer: dass das Theater bei der Suche nach Verständigung und Zukunft ein Stück weit helfen kann.

Im Drama "Ode" selbst ist das jedoch noch nicht abzusehen. Während der Titel eine besonders feierliche und kunstvolle Dichtung bezeichnet, löst sich auf der Bühne final alles in einem popkulturellen Rausch aus. Motive aus "Star Wars" mischen sich mit einem Porno-Casting und dem musikalischen Zeitalter des Wassermanns. Die Sprache und damit das Verstehen der Welt bleiben auf der Strecke. Und diesen Befund gab es schon im Jahr 2019, als Melles Stück am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt wurde. Seither hat sich hierzulande der Meinungsstreit durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg immer weiter verschärft. – Begeisterter Beifall.