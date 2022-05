Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Der Untertitel sagt alles: "Das Unfassbare" beschreibt präzise und zugleich doppeldeutig, wie es mit dem Rassismus, dem "R-Faktor", in Deutschland aussieht. Für ihre gleichnamige Abschlussarbeit an der Otto Falckenberg Schule hat sich Ays¸e Güvendiren an ein Thema gewagt, das derzeit sehr aktuell ist. Wie erleben Kunst- und Kulturschaffende mit BIPoC-Herkunft ihr Leben in unserer weißen Dominanzgesellschaft? BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indigenous, People of Color, sie steht also für sehr viele Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören. Welche Erfahrungen ein Schauspielstudent, eine Film-Studentin, eine Regieassistentin sowie zwei Schauspielerinnen machen, zeigte die Regisseurin jetzt beim Heidelberger Stückemarkt im Zwinger 1 – und wurde dafür begeistert gefeiert.

"R-Faktor" ist eine politische Late-Night-Show, in der Moderatorin S¸afak S¸engül die Zuschauer durch Videoeinspielungen über unseren täglichen Rassismus führt. "Fakt oder Fiktion?", heißt die Frage – und man ahnt es schon: Leider ist alles Fakt. Da wird eine Schauspielerin als "Brownie" angesprochen, eine Regieassistentin ziemlich impertinent gefragt, warum sie ein Kopftuch trage und ein Schauspielstudent aufgefordert, sich nun doch bitte mal vorzustellen, wie "Mortimer Maria flachlege".

Kann das wahr sein? Erleben unsere Mitbürger das tatsächlich so? Ja, tun sie, denn Ays¸e Güvendiren hat gründlich recherchiert. Wie sie im Nachgespräch erklärte, hat sie in den Sozialen Medien einen entsprechenden Aufruf gepostet und eine Box für Briefe aufgestellt, in denen Betroffene ihre Erfahrungen schildern konnten. "Ich habe dann bis zu acht Stunden lange Gespräche mit den Einzelnen geführt und daraus eine bühnentaugliche Textcollage von 75 Minuten gemacht", berichtete sie. Material hätte sie für fünf Abende gehabt. Das zeigt, wie düster es in der weiß dominierten Kunst- und Kulturbranche aussieht, die sich laut Deutschem Bühnenverein auf die Fahnen geschrieben hat, nach dem "wertebasierten Verhaltenskodex zur Prävention von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch" zu handeln. Alles nur leeres Wortgeklingel?

Ays¸e Güvendiren ist in Wien geboren, ihre Mutter ist Türkin, ihr Vater Kurde. Für den "R-Faktor" wurde sie mit dem Hauptpreis des Körber Studios für junge Regie ausgezeichnet. "In R-Faktor gelingt das Kunststück einer Lehrstunde über Rassismus, präzise, verstörend, erhellend. Einem verbittert diskutierten Thema wird hier mit Humor begegnet – und echte Einfühlung ermöglicht", so die Begründung der Regie. Dass diese harte Thematik ohne ein gelegentliches Schmunzeln auch gar nicht zu ertragen wäre, meinte dazu eine Zuschauerin völlig zu Recht im Nachgespräch. Das Theater persifliert sich hier selbst, immer wieder denkt der Zuschauer: "Das kann doch gar nicht wahr sein." Ist es aber leider doch.

Mit der Schauspielerin S¸afak S¸engül ist diese Solo-Performance großartig besetzt. Die 28-Jährige sammelte erste Erfahrungen bei den Münchner Kammerspielen und ist seit dieser Spielzeit fest engagiert am Schauspielhaus Hannover. Ihre fiktive Recherche führt sie in deutsche Stadt- und Staatstheater und keineswegs nur in die Büros der Intendanten, sondern auch an den Schreibtisch der Sekretärin und in die Kantine.

Die einzelnen Kabinettstückchen, die jedes für sich genommen bewusst übertrieben sind, die in ihrer Summe aber wohl einen ziemlich lebensnahen Einblick in den ganz alltäglichen R-Wahnsinn bieten, verbindet Sengüls Moderation zu einem stimmigen Gesamtwerk. Der "R-Faktor" macht überdeutlich, dass BIPoC-Personen täglich einem Rassismus ausgesetzt sind, der oft brutal dumm, aber oft eben auch sehr subtil daherkommt. "Wir touren solange wie nötig", erklärte Regisseurin Güvendiren auf Nachfrage. Also sicher noch sehr lange.