Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. An diesem Freitagabend startet der Stückemarkt mit Svenja Viola Bungartens Inszenierung "Maria Magda". Im Laufe der Vorstellung würden explizite Beschreibungen von Gewalt im Rahmen von Vergewaltigungen und Schwangerschaftsabbrüchen gezeigt, warnen die Veranstalter bereits im Vorfeld. Diese Art von Hinweis ist bei der Veranstaltungsreihe keine Ausnahme. Gleich sieben Produktionen wurden im Vorfeld mit Triggerwarnung versehen. Wie und warum erklärt die Kuratorin des Netzmarkts Lea Goebel (27).

Was genau ist eine Triggerwarnung?

Der Begriff Trigger kommt aus dem psychologischen Kontext der Traumatheorie. Damit werden Reize bezeichnet, die eine traumatisierte Person spontan an die traumatisierende Erfahrung erinnern und entsprechende Stresssymptome auslösen. Triggerwarnungen am Theater sind dazu gedacht, traumatisierte Menschen vor diesen heftigen Stresssituationen zu bewahren. Zum Beispiel, wenn Darstellungen von Kindesmissbrauch, Suizid, Mobbing, Bodyshaming, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Gewalt gezeigt werden. Letztlich sollen Triggerwarnungen den Zuschauern die Entscheidung geben: Gehe ich heute Abend ins Theater und setze mich dieser Situation aus? Oder eben nicht.

In Film und TV sieht man solche Hinweise öfter. Im Theater sind sie eher neu.

Das ist richtig. Gerade in Amerika gibt es Triggerwarnungen schon länger. Sie haben sich vom psychologischen Kontext in den universitären Kontext weiterentwickelt und sind mittlerweile auch in Europa und Deutschland im alltäglichen Miteinander verankert, gerade auch auf Social Media. Im deutschsprachigen Theater haben Triggerwarnungen in meiner Wahrnehmung erst in den letzten eineinhalb Jahren Raum eingenommen. Zum Teil tauchen auf den Webseiten Warnungen auf, manchmal werden auch vor Vorstellungen entsprechende Hinweisschilder im Foyer aufgebaut.

Beim Stückemarkt sind sieben Produktionen mit Triggerwarnungen versehen. Wie kam es zu dieser Auswahl?

Der Stückemarkt hat sich entschlossen, Triggerwarnungen nicht flächendeckend einzusetzen. Nur bei den Produktionen, die an ihren jeweiligen Häusern bereits entsprechend markiert sind. Ein Beispiel, mit dem ich als Kuratorin des Netzmarkts zu tun habe, ist die Produktion "Loulu". Bei dem Projekt handelt es sich um ein interaktives Spiel, das sich mit rechtsextremen und antifeministischen Netzwerken im Internet auseinandersetzt. Dabei kommt man nicht umhin, auch rechtsextreme und frauenfeindliche Dinge zu reproduzieren. Die Gefahr von Hatespeech im Netz ist eben sehr real. Die Macher der App wollten Opfer von Hass selber entscheiden lassen, ob sie mitspielen wollen oder nicht. Deshalb taucht am Anfang des Spiels eine Triggerwarnung zu gewaltvoller Sprache auf.

Wie hat das Publikum an deutschen Theatern denn bisher auf solche Triggerwarnungen reagiert?

Unterschiedlich. Es gibt viele Zuschauer, die sich bedanken und sagen: Jetzt kann ich mir euren Spielplan anschauen und weiß wirklich, worauf ich mich einlasse. Natürlich gibt es aber auch andere, die fragen: Wieso macht ihr das? Sie wollen nicht, dass Inhalte vorweggenommen werden. Manche sehen Triggerwarnungen sogar als Beispiel für eine generelle Tendenz im Theater, alles nur noch "mit Samthandschuhen" anzufassen.

Zu den Kritikern gehört auch die US-amerikanische Schriftstellerin Fran Lebowitz. Sie sagt, dass das Unangenehme zum Leben dazugehört und man sich dem stellen muss.

Ich verstehe die Aussage insofern, dass das Theater ein Ort ist, an den auch ich gerne gehe, weil dort Dinge geschehen, die mich aufreiben und über die ich nachdenken muss. Dieser Ort der Auseinandersetzung soll das Theater auch bleiben. Ich fände es schade, wenn wir nur noch Inhalte produzieren, die ohne Triggerwarnungen auskommen. Das ist aber auch nicht das Ziel. Häuser, die Triggerwarnungen verwenden, würden eher sagen: Wir stehen für einen komplexen Spielplan, wollen dem Publikum aber die Möglichkeit geben, sich auf Inhalte vorzubereiten. Es geht darum, Theater barrierefreier zu gestalten und auch einem Publikum Zugang zu verschaffen, das vielleicht aus Sorge vor Triggermomenten gar nicht mehr gekommen ist.

Müsste man nicht auch Klassiker wie "Hamlet" oder "Faust" mit Triggerwarnungen versehen?

Ich glaube, mindestens ein problematisches Thema wird in jedem der klassischen Stoffe verhandelt. Und ja, eigentlich müsste man sich konsequenterweise den kompletten Spielplan zur Brust nehmen und alle Stücke nach potenziellen Triggersituationen durchgehen. Ob man das möchte, ist die andere Frage. Wahrscheinlich würden anschließend mehr als die Hälfte der Stücke mit entsprechenden Hinweisen versehen. Für mich stellt sich aber eher die Frage, ob man nicht lieber einen Begriff wie "Content Warning" verwenden sollte, weil das Wort "triggern" mittlerweile inflationär benutzt wird. Man vergisst dabei, dass es eigentlich um das Zurückversetzen in traumatische Situationen geht. "Content Warning" oder "Content Notes" wäre eine abgeschwächte Form, die nicht so stark im psychologischen Kontext verortet ist, aber trotzdem eine Sensibilisierung dafür schafft, dass während einer Inszenierung gewisse Reize hervorgerufen werden können.

Glauben Sie, dass Triggerwarnungen fester Bestandteil des Stückemarkts bleiben werden?

Wir erleben gerade eine Testphase. Noch gibt es wenige Analysen zu Triggerwarnungen: Was macht das mit dem Publikum, mit der Stückauswahl und den Inszenierungen? Auch deshalb freue ich mich auf den Austausch während des Stückemarkts.