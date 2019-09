Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Ein Geschwisterpaar, das nach einem Dorffest nachts im Wald unter Beobachtung zum Liebespaar wird, der Bruder, der den Vergewaltiger seiner Schwester mit der Mistgabel ersticht: Solche drastischen Szenen gehören zum Arthaus-Film mit dem Titel "A Gschicht über d’Lieb", der das Leben auf dem Lande Anfang der 1950er Jahre thematisiert – in all seiner Einfachheit und Enge.

Nach dem offiziellen Kinostart Ende August in Schwäbisch Hall hatte der Film nun im Gloria-Filmtheater in Heidelberg Premiere. Danach stand Regisseur und Drehbuchautor Peter Evers dem Publikum Rede und Antwort. Warum hat er einen Fall von Inzest zum Mittelpunkt der Geschichte gemacht? Stand eine wahre Begebenheit dahinter?

Laut Evers dürften sich "Hunderte wahre Begebenheiten" dieser Art ereignet haben, die nie ans Tageslicht kamen. Inzest ist seiner Schilderung nach immer noch ein Tabu, während beispielsweise die "Homo-Ehe" von der Gesellschaft inzwischen weitgehend akzeptiert wird.

Die Protagonisten im Film, Gregor und Maria, stehen für ihn allerdings auch für den liebevollen Umgang miteinander. Dass die beiden von der Dorfgemeinschaft verachtet und ausgrenzt werden und die schwangere Maria für ihr gottloses Handeln gelyncht werden soll, ist eine krasse Darstellung von Intoleranz.

Der Heimatfilm der etwas anderen Art erinnert aber auch daran, dass vor wenigen Jahrzehnten zumindest im bäuerlichen Milieu auch in unserem Land Töchter von ihren Vätern noch "verheiratet" wurden. Etwa, weil ein Mann auf den Hof musste, Ländereien in einer Hand bleiben sollten. Eine Frau, die Traktor fährt? Maria tut’s, erntet dafür Spott. Gregor arbeitet nicht gern auf dem Bauernhof des Vaters, will eine Autowerkstatt übernehmen und eine Tankstelle eröffnen, sobald die Bundesstraße gebaut ist. Straßenbau im großen Stil: Auch das ist irgendwie typisch 50er Jahre.

Drehort für den Film waren für rund 22 Tage das Freilandmuseum Wackershofen und die Kleincomburg. Das ist zwei Jahre her. Die Hauptrollen spielten Svenja Jung und Merlin Rose, außerdem kamen viele Komparsen zum Einsatz. Beim Filmgespräch mussten die beiden berufsbedingt kurzfristig absagen.

Gibt es von den Dreharbeiten zu "A Gschicht über d’Lieb" noch zu erzählen? Etwa, dass bei der Szene mit der Geburt eines Kälbchens nicht "getrickst" wurde. Gregor und Maria leisteten tatsächlich auf einem benachbarten Bauernhof Geburtshilfe. Der Bauer hatte rechtzeitig Bescheid gegeben, wann es so weit sein würde. "Du hast viel zu saubere Hände, mach die mal schmutzig und spring mal schnell in den Heuhaufen." So ähnlich lautete damals eine Regieanweisung von Peter Evers. Vom Geburtserlebnis soll Merlin übrigens bis heute berichten.

Info: Der Film entstand bei der Produktionsgesellschaft "Zum Goldenen Lamm" in Kooperation mit dem SWR und wurde unter anderem von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gefördert. Am heutigen Dienstag um 18.50 Uhr gibt es nochmals eine Vorführung im Gloria, vom 5. bis 11. September läuft der Film 16.50 täglich im Gloriette.