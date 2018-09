Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wer sich in der Heidelberger Gedok-Galerie die Fotografien von Elsa Becke anschaut, sollte sich Zeit nehmen und genau hinschauen. Denn auf den ersten Blick erschließen sich die schwarz-weiß Bilder der Heidelberger Künstlerin nicht so leicht. Zarte Motive aus der Natur wie dürre Zweige und entlaubte Äste faszinieren Elsa Becke ebenso wie Regentropfen auf einer Fensterscheibe oder zersplittertes Glas. "Die Landschaft wird auf Elsa Beckes Fotografien in das Werk einbezogen, aber sie ist stets nur Teil der Realität und macht das Alltägliche fremd", erläuterte Markus Kaesler, ebenfalls Fotograf, bei der Vernissage.

"landArt" heißt deshalb der Titel der Ausstellung, der einen klaren Bezug herstellt zu dieser in den 1960er Jahren in den USA entstandenen Bewegung in der Malerei. Die Kunstwerke wurden nicht wie Objekte in die Landschaft gestellt, um die Landschaft einfach als attraktiven Hintergrund zu nutzen, sondern sie wurden selbst zur Landschaft. Fotografien seien immer ein Teil der Realität, sie griffen aber Momente aus dem Kontext heraus und hielten ihn fest, so Kaesler. Bei Elsa Beckes Bildern ist das deutlich zu beobachten, die Künstlerin greift Fragmente auf und verortet sie neu. In der Ausstellung ist eine Vielzahl von Einzelserien zu sehen, wo und wann die Bilder entstanden sind, spielt aber keine Rolle. "Das Sehen entsteht im Auge des Betrachters, dabei dehnt sich die Zeit", erläuterte Kaesler. Was die Künstlerin im Vorübergehen wahrnimmt, etwa bei einem Spaziergang durch das Handschuhsheimer Feld oder am Wieblinger Neckar, führt beim Betrachten zu neuen Bildwelten. Elsa Beckes Kunst ist deshalb eine fotografische Spurensuche, die Dinge sichtbar macht und die Poesie des Alltags einfängt.

Seit 2002 ist Elsa Becke Mitglied der Gedok Heidelberg, sie hat sich an vielen Gruppenausstellungen beteiligt, darunter im Heidelberger Rathaus, bei der Kreiskulturwoche, in der Kanzlei Tiefenbacher und 2016 bei OFF-Foto. Als Einzelausstellung waren ihre Bilder und Fotografien bei der Willibald-Kramm-Preisstiftung, in der Volkshochschule, in der Alten Feuerwache und zuletzt in der Tudox-Galerie zu sehen.

Info: "landArt", Galerie Gedok, Römerstr. 22, bis 12. Oktober; geöffnet Mi. und Fr. 17 bis 20 Uhr, Sa. 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung.