Von Jesper Klein

Heidelberg. Zur Festivalfamilie gehört er ohnehin, jetzt ist der international gefragte Pianist Igor Levit auch offiziell Teil der künstlerischen Doppelspitze beim Heidelberger Frühling. In diesem Jahr kuratiert er die Konzertreihe "Standpunkte" – und spielt selbst Schostakowitsch.

Herr Levit, Dmitri Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen werden gerne als musikalisches Tagebuch eines Komponisten beschrieben, der sich im stalinistischen Regime verhalten musste. Ist das die Musik der Stunde?

Das kann man so sehen. Parallelen lassen sich besonders über die Frage ziehen, wie kompliziert so ein Leben ist. Schostakowitschs Leben ist komplizierter als eine Überschrift oder ein Tweet. Was bedeutet es, sich verhalten zu müssen? Verhalten hat viele Seiten. Schostakowitsch war ein Opfer und erlebte Angst, ohne Frage. Gleichzeitig war er der Superstar. Insofern: Es ist ein Dokument der Stunde. Aber zugleich ist es eben auch Musik und dementsprechend eine freie, wenn nicht die freieste Kunstform. Es muss erlaubt sein, etwas anderes darin zu hören.

Um etwas sehr Persönliches auszudrücken, wählt Schostakowitsch die feste Form aus Präludien und Fugen, wie man sie von Bach kennt. Ist das nicht merkwürdig?

Die Präludien dieses Zyklus sind ungemein frei, der Improvisationscharakter ist frappierend. Die Fuge ist als musikalische Form weniger frei, aber Schostakowitsch bricht immer wieder aus ihr aus. Man hat das bei musikalischen Formen häufig: Es gab viele Etüden für das Klavier, dann kam Chopin und revolutionierte sie zu einem Charakterstück. Bei den Präludien und Fugen ist das ähnlich. Sie sind in ihrer Form zwar vorgegeben, es stecken aber persönlichste Bilder, menschliche Charakterstudien darin.

Sie haben es mit dem Bild beschrieben, dass in der abschließenden Fuge Menschen auf einem Platz zusammenkommen. Steckt darin die Hoffnung, die man mit Musik schenken kann?

Das kann sein, aber die Welt retten müssen wir schon selbst. Wir können uns nicht auf musikalische Erlebnisse zurückziehen. Musik kann Raum geben und uns daran erinnern, was wir fühlen und empfinden. Sie berührt Punkte, die wir verbal nicht ausdrücken können. Aber es ist immer noch an uns, die Welt zu gestalten und nicht an musikalischen Werken. Wir sehen gerade, welche Kraft musikalisches Miteinander entwickeln kann. Von kleinen Konzerten bis zum 20-stündigen musikalischen Staffellauf auf ProSieben, bei dem Millionen Euro gesammelt werden. All das sind Zeichen, die berühren, weil sie gegen das Gefühl von Machtlosigkeit helfen. Es gibt zwar keine Heilung, aber zumindest eine kurze Linderung im musikalischen Miteinander.

Schostakowitsch war ein Meister von Ironie, Sarkasmus und Groteske. Steckt das auch in den Präludien und Fugen?

Von oben bis unten. Es gibt alles: Tragik, pure Aggression, beißenden, traurigen, jüdischen Humor. Die Musik ist gespickt mit Doppelbödigkeit.

Wie es für Sie als Künstler, jetzt auf der Bühne stehen? Denken Sie: Es gibt wichtigere Dinge? Oder: Jetzt erst recht?

Die Bühne ist gerade deshalb so heilsam für mich, weil sie mich davon abhält, Nachrichten zu lesen. Ich versinke zwei Stunden lang nicht in Bildern und Nachrichten, ich versinke in etwas anderem. Allein das ist enorm viel Wert. Es ist kein Eskapismus, aber Konzerte sind auf eine ganz eigenartige Art und Weise Ruheorte für mich geworden. Quasi Arbeit als Ruheort. Solange ich kann und darf, übe ich meinen Beruf aus, helfe Menschen, wo ich kann, bin meinen Freunden ein guter Freund, meiner Familie ein guter Sohn und lebe mein Leben. Mehr kann ich nicht tun. Wir helfen niemandem, wenn wir uns selbst zerstören. Wenn ich mich nur den Bildern und Nachrichten hingebe, ist die Selbstzerstörung vorprogrammiert. Und all diese Probleme und Sorgen sind gar nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine momentan erleben müssen. Ich habe vor einigen Tagen eine Streicherin aus der Ukraine kennengelernt. Sie ist 31 Jahre alt und vor drei Wochen mit ihrer zweijährigen Tochter nach Berlin geflohen. Als ich Sie gefragt habe, wie die Flucht vonstattenging, erzählte sie: Sie habe ihrer Tochter Frühstück gemacht, als die Sirenen losgingen. Dann hat sie in einer halben Stunde zwei Koffer gepackt und ist abgehauen. Die Pfanne mit dem Frühstück steht immer noch in der Küche ... Wir müssen uns in dieser Zeit vergegenwärtigen, dass es nicht nur eine Pflicht ist, seine Stimme zu erheben. Es ist ein Privileg, für das wir kämpfen müssen. Viele Menschen haben dieses Privileg nicht. Sie müssen wir stärken.

Entgrenzung ist das Thema der Reihe "Standpunkte", die Sie kuratieren. Was bedeutet Entgrenzung für Sie?

Der Ausgangspunkt ist der Gedanke von Ferruccio Busoni, dass Musik frei und immateriell ist. Ihr sind buchstäblich keine Grenzen gesetzt. Busoni erinnert uns daran, dass Musik nicht bedeutet: schwarze Punkte auf dem Papier. Er nannte Musik tönende Luft und beschrieb den schriftlichen Akt, die Unendlichkeit der Musik auf das Papier zu bringen als eine automatische Eingrenzung. In den diesjährigen "Standpunkten" steckt der Gedanke, diese Grenzen als Künstler wieder aufzuheben. Es ist ein Appell an Künstler und Publikum, immer wieder von vorne beginnen und neugierig bleiben, seine eigenen Gesetze zu schaffen und nicht nur den Gesetzen anderer zu folgen. Das kann in aller Kürze passieren, aber auch in einem 8,5-stündigen Klavierstück.

Wie bei Kaikhosru Sorabjis "Sequentia Cyclica", das beim Festival von Jonathan Powell aufgeführt wird. Das Stück sprengt jeden gewohnten Konzertrahmen ...

Was eher gegen den Rahmen spricht. Ich wünsche mir, dass wir solche Erlebnisse häufiger haben können. Von Busoni zu Sorabji gibt es eine direkte Linie. Sorabji hat eine Menge Klaviermusik geschrieben, von der ein Großteil nicht mal gedruckt ist. Ich habe Sorabji als Student kennengelernt. Beinahe jedes seiner Werke sprengt die erdenklichen Dimensionen, allein schon durch die schiere Länge. Ich habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, ein Stück von Sorabji zu lernen. Dann erzählte mir der Musikpublizist Alex Ross, dass der britische Pianist Jonathan Powell gerade die "Sequentia Cyclica" aufgenommen hat. Das konnte ich nicht glauben. Und weil Pandemie war, habe ich mich zu Hause hingesetzt und Jonathans Aufnahme durchgehört – 8 Stunden. Dann habe ich Thorsten Schmidt angerufen und gesagt, dass wir das nach Heidelberg holen müssen. Dass es hier jetzt zur deutschen Erstaufführung kommt (fünf Konzerte, 1. bis 3. April), freut mich von ganzem Herzen und überrascht mich gar nicht. Wo, wenn nicht in Heidelberg?

Sie sind nun Teil der künstlerischen Doppelspitze des Festivals. Was bedeutet das für Sie?

Es bedeutet, eine künstlerische Heimat und Familie zu haben, einen Ort des Vertrauens, der Ehrlichkeit und des Wachsens. Ich kenne Thorsten Schmidt seit 2010 und habe von ihm von Beginn an viel Unterstützung, aber auch konstruktive Kritik erfahren. Das ist für mich das Fundament, auf dem ich selbst gemeinsam mit Thorsten Schmidt die programmatische Ausrichtung des Festivals gestalten, inhaltliche Fragestellungen aufwerfen und neue, für mich richtige Antworten finden kann – in einem Umfeld, das mir vertraut ist, das mich aber konstant herausfordert. Diese für mich neue Rolle gibt mir die Möglichkeit, mich als Künstler nicht nur allein am Klavier, sondern in einem Team, in einer gemeinsamen künstlerischen Vision auszudrücken.