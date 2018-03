Von Simon Scherer

Heidelberg. Ein Meisterwerk der Kammermusik als Vorspeise zum Mittagessen? Die Kammermusik-Akademie des Heidelberger Frühling hat das bei zahlreichen Mittagskonzerten der Stipendiaten mit ihren Mentoren wieder möglich gemacht.

Für den ersten Tag hatte Cellist Isang Enders Brahms’ Streichsextett mit seinen Schützlingen einstudiert, dem Mendelssohns 1. Trio in d-Moll vorangestellt wurde. Der malerisch-schaurigen Sonorität des Cellos schlossen sich auch Klavier und Geige allzu gerne an, wenn sie aufblühende Landschaften mit verblüffend ähnlicher Klangcharakteristik ausmalten. Tief verwurzelt waren die Drei in dieser Mixtur aus romantischem Schwelgen und leidvoller Sehnsucht.

Wirklich beachtlich, welch ausgegorene Reife bereits hier drinsteckte. Ein profundes Werkverständnis war Basis dafür, wie tief sie diese Musik empfinden konnten, wo sie wahrhaft viel von sich preisgaben. Für Brahms’ op. 18 in B-Dur gab Enders einen Wiege-Rhythmus vor, der auch später beibehalten wurde. Parallel wurden zentrale Melodien äußerst individuell gestaltet, sodass Phrasen gen Ende ganz andere Wesensarten als zu Beginn besaßen. Besonders im Andante hatte der Nachwuchs ein solch spielerisches Selbstbewusstsein aufgebaut, dass er mit stolzem Gestus dem Satz eine geradezu verwegene Note verpasste. Immer mehr wuchsen die Stipendiaten über sich hinaus, sodass kleine Tempo-Unstimmigkeiten kaum ins Gewicht fielen.

Tags darauf sorgte Igor Levit mit Schuberts B-Dur-Trio für eine volle Stadthalle, wofür er wirklich hervorragende Vorarbeit geleistet hatte. Bis ins kleinste Detail hatte man op. 99 durchkämmt, um winzigste Motive mit liebevoller Zärtlichkeit zu versehen. Dieses zartbesaitete Naturell ging selbst im angezogenen Temperament nicht verloren.

Eine wahre Liebeserklärung an Schubert, was auch vom aufmunternden Blickkontakt Levits am Flügel herrührte. Zu loben war außerdem, welch solistisches Potenzial sie bereits in den Gesamtkontext einzuflechten vermochten. Als im Andante Cello und Geige unmittelbar aufeinandertrafen, wurde gekonnt mit der Intensität des Bogendrucks variiert. Selbst im aufbrausenden Rondo solch eine Kontrolle über sein Instrument zu wahren, ist bereits hoch-professionell.

Im finalen Mittagskonzert stelle sich Mentor Marc-André Hamelin zunächst solistisch vor. Der vom stalinistischen Regime mit Ausreiseverbot belegte Samuil Feinberg war selbst Pianist. Für dessen sich in beklemmender Düsternis bewegende 3. Klaviersonate schuf Hamelin sehr schwerwiegende Klanggebilde, die mit gewalttätigen Höhen und schummrigen Bässen tief bewegten. Hamelins enorme Kräfte beherrschten das Volumen des Flügels hierfür in Gänze, wo der musikalische Strom stets Priorität hatte.

Als geschlossene Mannschaft widmete sich Volker Jacobsen mit seinen Schülern Schumanns Es-Dur-Klavierquintett. Als tempofreudiger Bratschist sorgte er dafür, dass man sich nicht zu sehr in geborgener Dämmerlicht-Stimmung einniste. Gerade im 2. Satz animierte sein grob-rustikaler Strich dazu, das tragende Motiv interessante Ausprägungen annehmen zu lassen. Scherzo und Allegro wurden von einer Spielfreude beherrscht, die stellvertretend für die komplette Akademie stand.

Die beteiligten Stipendiaten waren Dorothea Stepp (Violine), Niklas Stepp (Violine), Maite Abasolo (Viola), Friedrich Thiele (Cello), Jakob Stepp (Cello), Fabian Müller (Klavier), Danae Dörken (Klavier) und das Quartet Gerhard mit Lluís Castán Cochs, Judit Bardolet Vilaró, Miquel Jordà Saún und Jesús Miralles Roger.