Von Simon Scherer

Man kennt sie beide als machtvolle Herrscherinnen. In ihrem Herzen waren sie aber genauso verletzlich wie andere Menschen. Dido und Kleopatra, Königinnen von Karthago und Ägypten, standen im Mittelpunkt dieses "Frühlings"-Abends, für den Sopranistin Anna Prohaska tief in der Musikgeschichte gegraben hat. Dramaturgisch schlüssig angeordnete Arien stammten ebenso von prominenten Namen wie Purcell (Dido and Aeneas) oder Händel (Giulio Cesare in Egitto) wie unbekannten: zum Beispiel Christoph Graupners "Dido", Antonio Sartorios "Giulio Cesare in Egitto" oder Daniele Castrovillaris "Cleopatra".

Zur Seite stand ihr "Il gardino Armonico", ein Ensemble mit wahren Spezialisten historischer Aufführungspraxis. Gleich zu Beginn faszinierten sie in Purcells Ouvertüre mit schnörkellosem Klang, der lebendige Bilder vor Augen treten ließ. Auch Prohaska, auf den großen Opernbühnen zu Hause, hatte ihren Sopran dahingehend verändert, was durchaus ungewohnt sein konnte. So erhielten gerade tiefe und leise Töne eine herbe Note und auch an Farbe mangelte es diesen etwas. Vor allem nach intensiven Höhen merkte man die Diskrepanz gegenüber stillen Momenten. Mitunter hätte da auch das Orchestervolumen reduziert werden können.

Womit die Sopranistin aber restlos überzeugte, war ihre grandiose Textverkörperung. Ihre Töne formte sie ganz aus dem Inhalt heraus und warf sich dabei kompromisslos in den musikalischen Affekt hinein. Ihr Mitteilungsbedürfnis war groß, so, als würde sie das geschilderte Geschehen noch einmal durchleben. Prohaska hat in der Stadthalle wirklich alle Gefühle offen gelegt: die Angst vor dem Tod, das Hadern mit dem Leben, Wut und Verzweiflung.

Höhen und Tiefen ließ Prohaska ihre Protagonistinnen durchwandern, was sie mit differenzierten dynamischen Schwankungen auf engstem Raum eindrucksvoll gestaltete. Stets in Abstimmung mit dem Orchester, wodurch die Geschichten bis in dünnste Verästelungen mitzuverfolgen waren. Die Truppe um Giovanni Antonini war nämlich nicht weniger Star dieses Abends, so aufmerksam und sensibel, wie sie sich in sämtliche Stile einfand. Immer hielt Antonini seine Mitstreiter auf höchstem Spannungsniveau, ließ sie zügig musizieren, wo stets leichte Nervosität im Untergrund brodelte.

Reichlich Gelegenheit bekam er dafür in eingeschobenen Instrumental-Nummern wie Matthew Lockes Streichersuite, Purcells "Dance für Chinese" oder Händels 8. Concerto grosso c-Moll op. 6. In jedem Satz wurde ein anderer Kosmos aufgebaut mit individueller Atmosphäre, wo deutlich wurde, welch unglaubliches Potenzial in diesem Orchester steckt. Auch Prohaska brillierte hier bei Johann Adolf Hasse (Didone abbandonata) oder Francesco Cavalli (La Didone) in absolut authentischen Dialogen, so dass das Publikum direkter Ansprechpartner Didos oder Kleopatras wurde.