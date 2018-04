Von Rainer Köhl

Heidelberg. Monteverdis "Marienvesper" fasziniert immer. Das große Werk füllte die Heidelberger Jesuitenkirche restlos bei der jüngsten Aufführung unter Leitung von Markus Uhl im Rahmen des Heidelberger Frühlings. Auf einen Chor verzichtete der Kantor dabei, ließ stattdessen die acht Solisten die großen Rahmensätze singen. Eine Aufführung, die frei war von aller barocken Überladung, dafür mit einer eher schlichten und schlanken Klangdurchzeichnung aufwartete, die durch feine Transparenz beeindruckte.

Monteverdi verwendet neben Psalmtexten auch Verse aus dem Hohelied Salomos, und deren Sinnlichkeit ist hier kongenial in Musik umgesetzt. Im Eingangschor wirkten die Sänger klanglich noch etwas verloren hinter der Strahlkraft des davor postierten Orchesters, das änderte sich aber im weiteren Verlauf, als nur vereinzelte Instrumente die Gesänge begleiteten.

Da hörte man locker ausschweifende Sologesänge oder Duette, in Begleitung der Laute oder der Truhenorgel, elastisch und in koloraturengewandter Virtuosität gestaltet. An madrigalesker Farbigkeit und entsprechend flammend geformter Intensität ließen die Sänger in den vokalen Concerti nichts zu wünschen übrig und ebenso wenig an suggestiv ausgemalter Mystik. Seraphisch und zart, wie aus dem Himmel herabschwebend ertönte das "Dixit Dominus".

Die Kunst des frühbarocken Ziergesangs beherrschten die Solisten perfekt: insbesondere der fabelhafte Tenor Daniel Schreiber, der wunderbar leichtgängig die federnden Tonrepetitionen des "Audio coelum" und höchst virtuos das "Duo Seraphim" sang, echohaft verschlungen mit dem Altus Franz Vitzthum. Nicht minder exzellent gestaltete die Sopranistin Hanna Zumsande, sanft verschlungen im Duett mit der ebenso rein tönenden Regina Kabis. Erhebendes und Intimes wechselten in dieser Aufführung gleichfalls eindrucksvoll.

Prächtig aufgewölbte Leuchtkraft in den achtstimmigen Sangespartien hörte man neben virtuoser Kontrapunktik und ruhig flutender Homophonie. Wie auf Wolken schwebende Pianissimi, überirdische Klänge wechselten mit großem Gotteslob in vielstimmiger Pracht, die im Äußeren statisch wirkte, im Inneren reich bewegt war. Sehr fein gestaltete Markus Uhl die reichen rhythmischen Verästelungen in diesem Singen des Ensembles.

Der Silberklang der agilen Violinen, der weiche, warme Klang der Zinken und Posaunen des Barockorchester "Arpa festante" ergab ein feines Farbspektrum, das zusammen mit den Gesängen zu einem vielschichtigen Abbild barocker Sinnesfreuden und göttlicher Verherrlichung wurde. Lebendig schwingende Rhythmen, zart verwobene Stimmen, die sich zu einem Jubel der Seele vereinten.