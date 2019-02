Von Matthias Roth

Heidelberg. Sie sind jung (knapp 30) und befassen sich mit den großen Fragen der Menschheit: Lukas Rehm (Video, elektronische Musik), Lisa Charlotte Friedrich (Libretto, Regie) und Jim Igor Kallenberg (Dramaturgie) haben zusammen das Konzept von "Castor&&Pollux" entworfen, das am 2. April im Rahmen des Heidelberger Frühling Premiere haben wird. Es geht dabei um nicht weniger als die Unsterblichkeit und die Frage, ob Maschinen eines Tages unsere Gehirnströme, Empfindungen und Erinnerungen aufzeichnen können, um unseren Geist auf ewig zu konservieren.

Der Chefentwickler bei Google, Ray Kurzweil, ist davon überzeugt, ja mehr noch: er hat 20.000 US-Dollar gewettet, dass im Jahr 2029 eine "maschinelle Intelligenz" den "Turing-Test" bestehen wird, also eine eigene Intelligenz entwickelt haben wird. Mal sehen. Die drei Konzeptkünstler jedenfalls, die sich seit 2017 mit dem Projekt befassen, der "bisher größten Eigenproduktion des ’Frühlings’", wie Festival-Intendant Thorsten Schmidt betont, befassten sich neben der Künstlichen Intelligenz auch mit der Barockoper "Castor und Pollux" von Jean Philippe Rameau und fanden hier ihr Thema im antiken Mythos des unzertrennlichen Brüderpaars: Der eine sterblich, der andere von göttlicher Natur, hat Zeus schließlich ein Einsehen und setzt beide ans Firmament, wo sie auf immer miteinander in Liebe verbunden sind.

"Castor&&Pollux" also wirft viele interessante Fragen auf, vor allem aber die, "wie wir in Zukunft leben wollen", so Schmidt, bezugnehmend auf das Motto des diesjährigen Musikfestivals, das am 16. März eröffnet wird. Die Rameau-Oper bildet dabei die Basis und wird von acht Vokalisten und neun Instrumentalisten in Ausschnitten live unter der Leitung von Barbara Konrad aufgeführt. Hinzu kommen elektronische Klänge von Lukas Rehm sowie Videos, und dokumentarische Interviews mit Wissenschaftlern. Der zweite klangliche Hauptakteur ist eine "4D Sound"-Anlage sein, die es ermöglicht, Bewegungen in Klänge umzusetzen. Selbst die Besucher (maximal 160 pro Vorstellung) spielen also mit in diesem Stück, sobald sie sich im Raum bewegen.

Bei der Vorstellung des Projekts in der Alten Aula, wo die Aufführungen auch stattfinden sollen, konnte man per Video verfolgen, wie die Teile, die inzwischen intensiv geprobt werden, allmählich zusammenwachsen. Sieben Vorstellungen sind geplant. Tagsüber ist die Installation der "4D"-Anlage und ihre Wirkungsweise zu besichtigen.

Es sei "ein Abenteuer", so Schmidt, "und keine Selbstverständlichkeit, dass sich eine Universität darauf einlässt." Doch diese habe sich schnell begeistern lassen, so Pressesprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Gerade die Alte Aula sei ja immer ein Ort gewesen, in dem viel "weltverändernde Ideen geäußert" worden sind.

Den drei Künstlern geht es in diesem Raum zum einen um die "Arenen-Architektur", zum anderen um "Zeremonienraum" und "Wissenschaftskathedrale", die bestens geeignet seien, das Konzept zu verwirklichen. Das "Human Brain Projekt" des kürzlich verstorbenen Heidelberger Experimentalphysikers Karlheinz Meier habe schließlich auch wesentliche Impulse für diese Arbeit gegeben, die von einem reichen Beiprogramm begleitet wird. Einführungen sowie "Future Talks" vor und nach den Vorstellungen werden ebenfalls angeboten. Unterstützt wird das Projekt von SAP und dem Freundeskreis des Heidelberger Frühlings.