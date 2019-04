Von Christoph Wagner

Heidelberg. Sieben britische Musiker, allesamt hochkarätige Virtuosen auf ihrem Instrument, waren als Julian Bliss Septet in die Stadthalle gekommen, um einem ihrer Großen zu huldigen: George Gershwin. Ihm ist es als einem der ganz wenigen gelungen, Elemente des Jazz in die E-Musik einzubringen, etwa in der Orchestersuite "Ein Amerikaner in Paris", der "Rhapsody in Blue" oder seiner Oper "Porgy and Bess".

Der Bandleader und Klarinettist Julian Bliss führte auf Deutsch durch das Programm, wobei er keine Gelegenheit ausließ, komisch, aber sympathisch mit seinen Sprachschwierigkeiten zu kokettieren ("Deutsch zu sprechen ist viel schwerer als Klarinette spielen … Warum habt ihr so viele lange Wörter?") Dabei kündigte er nicht nur die einzelnen Programmnummern an, sondern erzählte auch die Lebensgeschichte der Komponisten Gershwin.

Die Band spielte in der nicht ganz alltäglichen Besetzung Klarinette, Trompete, Vibraphon, Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug und pflegte einen dem Cool Jazz angenäherten, sehr kultivierten Klang unter völligem Verzicht auf "Dirty Playing". Insbesondere Bliss selbst zelebriert als Schüler von Sabine Meyer einen ausgesprochen schönen, warmen und modulationsreichen Klarinettenton, mit dem er auch im Klassikbereich Karriere macht. Bei den einzelnen Nummern wurde dann in typischer Jazzmanier in der Regel zunächst ein Gershwin-Song angespielt, über den dann einige der Bandmitglieder virtuos improvisierten. Den größten Eindruck hinterließ hierbei Edward Richardson, der mit seinen irrwitzigen, atemberaubenden Schlagzeugsoli das Publikum geradezu schwindlig spielte.

Aber auch die leisen Töne beherrschen diese Musiker, etwa in den bluesigen Improvisationen über "Embraceable You" oder einem Song, den sie direkt ihrem Idol widmeten, nachdem Bliss einfühlsam erzählte, das Gershwin 38-jährig viel zu jung an einem Gehirntumor gestorben ist. Der enthusiastische Schlussbeifall in der ausverkauften Stadthalle wurde mit zwei Zugaben belohnt, in denen die Musiker noch einmal mit Lust ihre ganze Virtuosität ausspielen konnten.

Bedenkt man, dass dieser Abend das letzte von nur drei reinen Jazzkonzerten beim "Frühling" war (bei insgesamt über 70 Konzerten), so konnte man ihn auch als Plädoyer und Werbung in Sachen Jazz verstehen. Die sieben Musiker belegten eindrucksvoll, dass es eine der ganz großen Tragödien der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts ist, dass es zu keiner Verbindung zwischen Jazz und E-Musik kam, geschuldet vor allem der Ignoranz und Arroganz der E-Musiker. Theodor W. Adorno etwa sprach abfällig und diskriminierend von "Negermusik".

Dabei hat sich eigentlich nur im Jazz eine der ganz wichtigen, aber sonst weitgehend verlorenen musikalischen Fähigkeiten erhalten, über die Bach, Mozart und Beethoven souverän verfügten: die freie Improvisation. Und wie sagte George Gershwin selbst? "Das Leben ist wie Jazz. Es ist am besten, wenn man improvisiert."