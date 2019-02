Von Heribert Vogt

Heidelberg. Angesichts der heutigen Allgegenwart von Pornografie und Sex stellte Heike Melzer fest: "In dieser Freiheit müssen wir erst mal lernen, Verantwortung zu übernehmen, damit wir langfristig gesund und beziehungsfähig bleiben." Im Heidelberger DAI stellte die Neurologin und Sexualtherapeutin anschaulich ihr aktuelles Buch vor: "Scharfstellung. Die neue sexuelle Revolution". Und sie plädierte für die Liebe, die dem Leben Richtung, Bedeutung und Tiefe gibt. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, in der Pornowelt "noch die Kurve zu kriegen" und "einfach einmal runterzufahren".

Denn eines ist gewiss: "Die Anzahl der Orgasmen ohne verbindlichen Partner hat in den letzten Jahren enorm zugenommen." In ihrer Praxis beobachtet Melzer eine verbreitete partnerbezogene Lustlosigkeit. Offenbar sehnen sich viele Menschen neben der Liebe zum Partner auch nach Abenteuer, Aufregung und dem Neuen. Das romantische Modell der Liebe, in dem Fortpflanzung, Liebe und Triebe vereint sind, ist demnach seit Langem in Auflösung begriffen. Schon in der sexuellen Revolution vor 50 Jahren verabschiedete sich die Fortpflanzung durch Pille und Abtreibung aus dieser Idealvorstellung. Und heute spalten sich die Triebe ab - in einem "rasanten Sog nach draußen" durch die immensen Möglichkeiten, sich vergnügen zu können.

Pornografie und Sex in 3D-Welten oder im Internet sind von der heimischen Komfortzone aus sofort zu erreichen. Melzer: "Der Sex-Traffic hat sich aus der verkehrsberuhigten Zone der Beziehung in die High-Speed-Datenautobahn des Internets verlagert." Heißt die Devise nun "Make sex, not love"?

Locker führte Melzer durch das gigantische Porno-Angebot. Unter den 30 meistbesuchten Seiten des Internets liegen die erfolgreichsten Adressen unmittelbar hinter der Spitzengruppe: xHamster auf Platz 10, Pornhub auf 13. Viele weitere Seiten folgen. In Deutschland werden übrigens reifere Frauen bevorzugter aufgerufen als junge. Auch die Vorlieben von Kontinenten lassen sich herausfiltern. So präferieren etwa Nord- und Südamerika lesbischen Sex. Der wachsende Anteil der Nutzerinnen hat inzwischen 25 Prozent erreicht. Das Durchschnittsalter insgesamt liegt bei 37, der Porno-Erstkontakt bei 11 Jahren.

"Es wird wahnsinnig viel geschaut", stellte Heike Melzer fest. Und immer mehr auf Mobilgeräten. Allein bei Pornhub sind es pro Minute weltweit über 200.000 Videos. Und das ist nur eine von zahlreichen einschlägigen Webseiten. "Pornographie ist der Spielkasten für Erwachsene", so die Therapeutin. Und natürlich müssen diese massenhaften Reize - quasi Lust auf Knopfdruck - stärker sein als beim gleichbleibenden Partner.

Zur Pornografie kommen noch der unverbindliche Casual Sex (Gelegenheitssex) und die Prostitution hinzu: "Da hat sich alles vom Rotlichtmilieu auf der Straße ins Internet verzogen." Hier gibt es die Zahl eine Million Freier jeden Tag, aber auch die Hemmschwelle für Frauen sinkt ständig. Für diese gibt es jetzt zudem die raffiniertesten Sex-Toys. Melzer: "Aber dann will man immer diesen Porsche fahren und keinen alten VW-Käfer mehr."

Solche Trends können die individuelle Autonomisierung vorantreiben, denn "das größte Lustorgan ist im Gehirn". Durch das Kopfkino gewöhnt man sich an die Superreize, was zu erheblichen Problemen führen kann. So kommen schon viele junge Männer nicht mehr mit einer Offline-Partnerin klar. Auch gibt es immer mehr Unberührte, die sich in virtuellen Welten versorgen - bis hin zu der halben Million Porno- und Sexsüchtige allein in Deutschland. Verschärfende Veränderungen kommen hinzu: "Was früher Hardcore war, ist heute Blümchensex", so Melzer. Und bei Paaren wandelt sich der Treuebegriff nach dem Motto: "Ich bin mir selbst treu, ich habe nur ein Leben." Schließlich gibt es auch rechtliche Risiken, sofern gegen Gesetze verstoßen wird.

Unter dem Strich riet die Sexualtherapeutin dazu, dem "Sex-Gourmet" den Vorzug zu geben vor dem "Sexaholic".

Info: Heike Melzer: "Scharfstellung. Die neue sexuelle Revolution. Eine Sexualtherapeutin spricht Klartext". Tropen Verlag (Klett-Cotta), Stuttgart 2018. 240 S., 16,95 Euro. Auch als E-Book erhältlich.