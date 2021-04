Von Heribert Vogt

Heidelberg. Als Erfolgsrakete in der Theaterlandschaft kann man den Heidelberger Stückemarkt durchaus bezeichnen. Denn neben dem Berliner Theatertreffen und den Mülheimer Theatertagen zählt der Stückemarkt heute zu den bedeutendsten Festivals für deutschsprachige Gegenwartsdramatik. Gestartet wurde der Stückemarkt 1984 von Gründungsintendant Peter Stoltzenberg, der bis 1995 die ersten zwölf Jahrgänge durchführte.

Danach sorgte die Zündung zwei weiterer Stufen der Theaterrakete für zusätzliche Schubkraft: Vor 25 Jahren, 1996, startete unter Intendant Volkmar Clauß der Autorenwettbewerb des Festivals. Und vor 20 Jahren, 2001, führte Intendant Günther Beelitz das Gastland ein. Beide Innovationen zählen bis heute neben den Gastspielen zu den zentralen Säulen des Stückemarkts.

Gleich zu Beginn waren das Deutsche Schauspielhaus Hamburg und die Münchner Kammerspiele zu Gast. Rasch ging es steil bergauf, immer mehr große Bühnen reisten an. Der Kulminationspunkt der Stoltzenberg-Ära war der Mauerfall im November 1989. Bei der nachfolgenden Stückemarktausgabe 1990 – noch vor dem Vollzug der Wiedervereinigung Deutschlands – wurde das Festival komplett von DDR-Theatern geprägt. Danach bestritten dann wieder Bühnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum das Gastspielprogramm, darunter das Berliner Ensemble und das Wiener Burgtheater.

Aber mit diesem Glanz ging auch eine gewisse Erstarrung einher. Während die Gastspiele kaum noch zu überbieten waren, fehlte eine infrastrukturelle Vernetzung des Festivals: Die Theateraufführungen standen isoliert nebeneinander. Dieser Tendenz zur Fragmentierung wirkten die von Volkmar Clauß 1996 eingeführten Neuerungen entgegen.

Im Zentrum stand dabei der Autorenwettbewerb, das "Forum junger Autoren". Mit ihm erhielt der Stückemarkt einen lebendigen Mittelpunkt, der sich zu einem bis in die Gegenwart weiter sprudelnden Quell neuer Dramatik entwickelte. Der Stückemarkt wurde zum Treffpunkt junger Autoren, die am Anfang großer Karrieren standen. Zu ihnen zählten Dea Loher, Albert Ostermaier, Moritz Rinke, Roland Schimmelpfennig oder Theresia Walser.

Im wiedervereinten Deutschland waren seinerzeit gesellschaftliche Umorientierung und die Suche nach neuen Theaterstimmen angesagt. Deshalb wurde am zentralen Platz des Stückemarkts – im Foyer des Heidelberger Theaters vor dessen Erweiterung (2009–2012) – auch ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Diskussionen geboten, in denen Fachleute die Theaterszene durchleuchteten. Ein vielfältiger Festival-Mix.

So fruchtbar die fünf Clauß-Jahre auch waren, schon vor der Jahrtausendwende rollte die große Globalisierungswoge an. Daher kreierte Günther Beelitz vor 20 Jahren das internationale – damals "europäische" – Gastland beim Stückemarkt, das mit eigenem Autorenwettbewerb und Preis ausgestattet wurde. Gleich zu Beginn hatten drei wichtige Nationen ihren Auftritt: Frankreich, Italien und Russland.

Danach reisten auch kleinere Länder an. Während der Intendanz von Peter Spuhler (2005-2011) waren es vor allem Staaten aus der Europäischen Osterweiterung, die man näher kennenlernen konnte. Den Abschluss bildeten die spannenden Gäste aus Israel sowie der Türkei. Und diese Tendenz setzte sich unter Intendant Holger Schultze (seit 2011) mit so konfliktreichen Ländern wie Ägypten oder der Ukraine fort. Als besonders explosiv entpuppte sich das Nachbarland Belgien. Am Tag der Stückemarkt-Pressekonferenz, am 22. März 2016, wurden in Brüssel bei Anschlägen der Terror-Miliz IS zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Das überschattete das belgische Gastland-Programm.

Wie an der Präsentation der Gastländer feilten die Heidelberger Theaterleute immer wieder am Autorenwettbewerb. Wurde der zugehörige Preis anfangs von der Frankfurter Autorenstiftung beigesteuert, so stellt ihn heute die Manfred Lautenschläger-Stiftung zur Verfügung. Beelitz veranstaltete Autorennächte im damals neu eröffneten Zwinger1 und fügte den Publikumspreis hinzu. Spuhler integrierte Jugendthemen in den Wettbewerb. Und Schultze führte diesen ab 2013 im Alten Saal des Heidelberger Theaters fort.

2020 dann eine Unterbrechung. Wegen der Corona-Pandemie fand das 37. Festival lediglich mit einem Rumpfprogramm statt: Die Stücke des Autorenwettbewerbs wurden online dargeboten. Nun geht die aktuelle 38. Ausgabe erstmals digital über die virtuelle Bühne. Das bereits 2020 vorgesehene, aber damals ausgefallene Gastland-Programm aus Litauen kommt jetzt zum Zuge.