Heidelberg. (dasch) Die Pandemie ausklammern? Für das Dance Theater Heidelberg kommt das nicht infrage. Denn wie der künstlerische Leiter Iván Pérez bei der Spielplanvorstellung zurecht anmerkt, waren und sind Tänzerinnen und Tänzer durch Corona und die Abstandsregeln von drei, zwischenzeitlich sogar sechs Metern zum Umdenken gezwungen worden.

Wenn "No Tears Left To Cry" am 2. Oktober im Zwinger 1 Premiere feiert, geht es daher nur vordergründig um astronomische Phänomene. Darüber hinaus stellt sich der brasilianische Gastchoreograf Renan Martins der Frage: Wenn wir endlich wieder gemeinsam tanzen – wie wird dieser Tanz sein? "Der Titel des Stücks ist von einem Ariana-Grande-Song inspiriert", verrät Tanzdramaturg Marcos Mariz. Es ist nur eine von vielen popkulturellen Referenzen, die in dem von Transformation bestimmten "No Tears Left To Cry" zum Ausdruck gebracht werden. Das Stück feiert dabei gleich doppelt Premiere: Es ist das erste Mal, dass Iván Pérez einen internationalen Künstler mit einer abendfüllenden Produktion betraut.

Pérez’ eigene Choreografie "Oscillation" wird dann am 23. Oktober im Marguerre-Saal uraufgeführt. Der dritte und abschließende Teil der Millennial-Trilogie wurde noch während der Pandemie einstudiert. Auch er reflektiert die veränderten Lebensbedingungen. Der spanische Choreograf stellt die Frage, wie wir als Kollektiv funktionieren – auf, aber auch abseits der Bühne. Eine soziale Choreografie von Distanz erleben wir schließlich auch gerade als Gesellschaft.